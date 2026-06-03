Sancti Spíritus festeja su cumpleaños

La esperada Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular por el aniversario de la villa se realizará este 3 de junio, como regalo, además, a los 95 años del General de Ejército Raúl Castro Ruz

La ciudad de Sancti Spíritus mantiene sus encantos de villa colonial. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

El centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro será uno de los motivos para celebrar en el Teatro Principal, este miércoles, la esperada Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular en homenaje al aniversario 512 de la fundación de Sancti Spíritus.

De acuerdo con Bárbara Mínguez Amézaga, presidenta de ese órgano, se escogió la fecha del 3 de junio también como expresión de apoyo de este pueblo al General de Ejército Raúl Castro en su cumpleaños 95 y a la declaración del Gobierno cubano sobre la injusta condena anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra.

La Sesión Solemne, precisó, constará de tres momentos, donde se concederán importantes reconocimientos a personas naturales y jurídicas.

“Será una ocasión especial para distinguir el trabajo destacado y sistemático de seis delegados con más de 30 años en esa responsabilidad. Además, se conferirá la condición de Hijo Ilustre a una persona. También se decidió entregar la Llave de la Ciudad a una personalidad residente aquí y a un proyecto de gran impacto, así como el Escudo de la Ciudad, máximo símbolo de la Asamblea, a una institución y a un hijo de esta tierra”.

Como es tradicional en esa ceremonia, se otorgarán diplomas a emblemáticas agrupaciones artísticas del patio. En esta ocasión, la elección recayó en el Septeto Espirituano, a las puertas de su centenario, y el Septeto Juvenil, con 50 años de vida.

La Sesión Solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, que como siempre estará presidida por los símbolos de la añeja urbe, será momento oportuno para agasajar el medio siglo de la creación de los Órganos Locales del Poder Popular, que se cumple en octubre venidero.

Expresiones artísticas autóctonas de la cuarta villa de Cuba, fundada en 1514, le otorgarán valores añadidos a la solemne celebración.