Detenidos y confesos presuntos autores de robo millonario en Sancti Spíritus

Foto: Yosdany Morejón/ Escambray

Los dos presuntos autores principales de un robo millonario a la mipyme mayorista Lancervi, ubicada en áreas del Chambelón, en la ciudad de Sancti Spíritus, ya se encuentran detenidos y confesos, junto a otros dos implicados, gracias al trabajo conjunto de fuerzas especializadas del Ministerio del Interior.

Según informó el Teniente Coronel Rolando Rodríguez Carmenate, jefe del órgano provincial de investigación criminal, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado 11 de julio, cuando los individuos aprovecharon la falta de vigilancia y la ausencia de fluido eléctrico para penetrar al local por el techo.

Tras realizar las diligencias iniciales en el lugar del hecho, se procedió a la detención de los dos autores principales, a partir de informaciones —incluidas denuncias anónimas— recibidas de la población. Ambos individuos, con antecedentes penales y conducta social negativa, confesaron su participación en el robo e implicaron a otros dos ciudadanos, también detenidos.

Uno de los implicados trasladó el dinero sustraído en un carretón desde las inmediaciones del lugar hasta su vivienda, mientras que el otro actuó como intermediario en la adquisición de medios de transporte utilizados durante la investigación. Ambos recibieron altas sumas de dinero como recompensa.

Durante el proceso investigativo se ocuparon varios bienes adquiridos con el dinero robado, entre ellos, dos motores de combustión modernos, de 125cc y 200cc respectivamente, valorados en más de un millón de pesos cada uno; dos motorinas eléctricas; cinco teléfonos celulares de alta gama; diversas prendas de vestir; un carretón; y hasta la fecha, un total de 2.500.000 pesos en efectivo recuperados.

Rodríguez Carmenate explicó el modus operandi de los presuntos autores: escalaron hasta la parte superior del techo y crearon una abertura en una de las tejas de zinc para ingresar al local. Uno de ellos había trabajado anteriormente en el lugar, por lo que conocía su interior y la ubicación del dinero.

Como parte del trabajo pericial, se obtuvieron varias subhuellas en el lugar de los hechos, las cuales coincidieron positivamente con las muestras tomadas a los imputados.

El jefe del órgano provincial de investigación criminal aseguró que a los detenidos se les han garantizado en todo momento los derechos procesales establecidos en la Ley del Proceso Penal.

Los imputados permanecen detenidos en la unidad provincial de investigación criminal, procesados por el delito de robo con fuerza en las cosas, con medida cautelar de prisión provisional impuesta por la Fiscalía. Además, se investiga su posible implicación en otros hechos de robo con fuerza y hurto ocurridos en la ciudad de Sancti Spíritus.