Día de homenaje a los escuderos de la Cultura (+fotos)

La celebración reunió en el Teatro Principal a representantes de varios colectivos, por ser Sancti Spíritus sede del acto nacional por la efeméride del 14 de diciembre

Durante la celebración en Sancti Spíritus se reconoció lo más distinguido del quehacer cultural en el territorio. (Fotos: Cultura Espirituana/ Facebook)

La inauguración de una representación de dos de las colecciones más importantes del reconocido proyecto trinitario Entre hilos, alas y pinceles, liderado por Yudit Vidal Faife, bajo el título Hilos de identidad, marcó el inicio de la celebración por ser Sancti Spíritus sede central de las actividades por el Día del Trabajador del sector de la Cultura.

En la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de la urbe del Yayabo, se exponen 10 lienzografías que visibilizan detalles magnificados de puntos nacidos del arte de la aguja y el hilo autóctono de la tercera villa de Cuba.

Igualmente, integran la propuesta nueve piezas que confirman cómo los saberes ancestrales pueden ser llevadas a obras de arte. Deshilados, bordados… técnicas heredadas de los antepasados seducen en el diálogo directo con las obras.

El proyecto Entre hilos, alas y pinceles reúne a artesanas trinitarias que, bajo la conducción de la artista Yudit Vidal Faife, legitiman la lencería como expresión de las artes visuales.

El proyecto de artesanas trinitarias prestigió la celebración.

Después de ser testigos de la inauguración y la entrega de un reconocimiento de la Empresa de la Música y los Espectáculos a Son del Yayabo, por sus 45 años, a las afueras de la Casa de las Promociones Musicales, representantes del sistema institucional de la cultura y artistas se reunieron en el Teatro Principal, de la urbe del Yayabo, donde sesionó el acto nacional por la efeméride del 14 de diciembre.

Sancti Spíritus mereció la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución. Precisamente, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura (SNTC), el Ministerio de Cultura y el Instituto de Información y Comunicación Social instituyeron ese movimiento emulativo, a fin de distinguir el esfuerzo y premiar los resultados de los colectivos laborales.

Son del Yayabo fue homenajeado por su aniversario 45.

Durante el encuentro que honra siempre el natalicio de Raúl Gómez García, bautizado por la historia como el Poeta de la Generación del Centenario, se confirió además de la Condición de Vanguardia a Sancti Spíritus, la de Destacada a las provincias de Holguín y Mayabeque.

Mientras, el periódico Trabajadores mereció la medalla Jesús Menéndez, propuesta por el Consejo de Ministros y el Secretariado de la CTC.

Igualmente, se otorgó el Sello 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba a la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena y al Coro de Clave, dos símbolos de la cultura espirituana.

Asimismo, se confirió la condición de Vanguardia provincial al municipio de Taguasco y al Centro Provincial de Cine, el periódico Escambray, Radio Sancti Spíritus y el Sistema de Casas de Cultura fueron premiados por sus trabajos destacados.

El Teatro Principal sirvió de escenario para otorgar la medalla Raúl Gómez García a un grupo de trabajadores con 20 y 25 años de labor y una trayectoria destacada en el sector.

La música autóctona espirituana y cubana defendida por varias generaciones como las Tonadas trinitarias y Cuerdas del alma se sumó al agasajo por la efeméride del 14 de diciembre en Sancti Spíritus que contó con la presencia de Julio Luis Jiménez, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba; Katia Rodríguez Ramos, secretaria general del SNTC, así como otros dirigentes del Gobierno, la CTC, el sector cultural, trabajadores y gremio artístico.

Trabajadores destacados del sector merecieron reconocimientos por sus trayectorias.