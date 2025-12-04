Diálogo entre Maduro y Trump fue respetuoso y cordial

El jefe de Estado reveló que recibió una llamada y dialogó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una conversación que “fue en un tono de respeto, inclusive, puedo decir, que fue cordial”

Maduro se refirió a la prudencia adquirida durante sus seis años como canciller de la República Bolivariana. (Foto: PL)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló detalles de su conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, la cual dijo fue en tono de respeto, e inclusive, cordial.

En jornada de trabajo en Petare, estado de Miranda, para supervisar los avances en la ruta de la consolidación del Gobierno en la Comuna “Simón Rodríguez”, el dignatario se refirió a la prudencia adquirida durante sus seis años como canciller de la República Bolivariana.

Expresó que en ese periodo aprendió la prudencia diplomática y en estos años de Presidente, con esa escuela, y del maestro que tuvo en el comandante Hugo Chávez, le “gusta la prudencia y no la diplomática de micrófono”.

Cuando hay cosas importantes, “en silencio tiene que ser hasta que se dé”, resaltó.

