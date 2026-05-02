Gallos con traje de refuerzo para la Liga Élite (+fotos)

Ocho espirituanos apoyarán a cinco de los equipos que intervendrán en el torneo, que comienza este sábado

Yankiel Mauris irá a reforzar a Las Tunas.

Al borde del comienzo del evento, Sancti Spíritus le toma el pulso al evento bajo el prisma de los ocho jugadores de los Gallos que intervendrán como parte de las nóminas de cinco de los seis equipos que intervendrán en la justa.

A punto de vestir nuevos trajes, les mostramos las expectativas que los animan.

La lista la encabeza el mítico Frederich Cepeda, quien desde que empuñe por primera vez el bate con Huracanes de Mayabeque, estará “perseguido” otra vez por la aureola de los récords que pudieran llegar o aumentar entre los tantos de los que es dueño en la historia de nuestras Series Nacionales.

Con el liderazgo de hits en su aval (1 599), es un hecho que podrá alcanzar el privilegio de ser el primero en nuestros clásicos domésticos en llegar a los 2 600 imparables.

Cepeda pudiera acortar la distancia que lo separa del récord de anotadas en poder de Enrique Díaz (1 638). Hoy, con solo 17 veces pisando el home, redondearía las 1 600 que aún lo mantienen en el segundo lugar de ese importante departamento.

Carlos Michel Benavides.

Para el espirituano será la oportunidad de reafirmarse como dueño de las marcas históricas en impulsadas, extrabases y boletos.

Pero mientras las estadísticas se frotan las manos, al emblemático pelotero lo animan otras expectativas: “Estoy muy contento por la oportunidad de estar otra vez en la Élite y le estoy muy agradecido a Mayabeque por haberme elegido. Las marcas van llegando con el tiempo y, gracias a Dios, me he podido mantener jugando en el terreno con resultados a través de los años. El principal objetivo es ayudar al equipo, es en lo que me enfoco y las marcas vendrán mientras los juegos van pasando”.

Insertado en la misma nómina con Yordanis Samón, el duelo simbólico entre estos dos grandes peloteros pudiera ser un incentivo para los Huracanes y la Liga. El granmense le sigue de cerca en hits con 2 567 y mucho más en dobles, con 494, a solo ocho del reinado histórico del espirituano.

“Es un lujo adicional, un honor compartir el equipo con él y todos los muchachos que están ahí, pero él en particular está muy cerca de mí en algunos departamentos; creo que va a ser una excelente unión para ayudar a Mayabeque”.

En ese propio elenco también estará el lanzador Yohannys Hernández, un zurdo que aportó a los Gallos balance de cuatro victorias, una derrota y un salvamento en 47 entradas y efectividad de 2.87 PCL.

José Luis Braña

“La noticia la acogí con entusiasmo al saber que iba a apoyar a ese equipo de Mayabeque y ya me siento como uno más de ellos para ayudar en todo lo que pueda en cada salida que vaya a trabajar. Ellos, a través del entrenador de los Gallos Freddy Mario Rodríguez, preguntaron si estaba dispuesto a jugar y acepté. Seré abridor, que es en lo que me he desempeñado en las últimas campañas con Sancti Spíritus, pero igual si me ponen de relevo voy a tratar de dar lo mejor de mí y aportar para la clasificación”.

Otro de los que estarán en el ojo de los récords es el lanzador Yanielquis Duardo, quien se encuentra a tres de completar los 100 juegos salvados en Series Nacionales y convertirse en el sexto hombre en llegar a esa cifra, todo un incentivo para cada salida con los Cocodrilos de Matanzas.

“Eso es lo más grande que me pueda pasar en mi carrera, pero no por los récords. Si vine para acá es para ayudarlos en lo que haga falta. Desde que llegué es como si estuviera en el equipo de los Gallos, he tenido muy buena acogida y buenas relaciones con los jugadores, eso es lo más importante”.

En ese staff también milita el espirituano Carlos Michel Benavides, uno de los cambios que se sumaron a última hora luego de que varios de los elegidos inicialmente decantaran su participación. Con los Cocodrilos pudiera redimirse de lo que no fue una buena temporada con su equipo, tras sufrir las secuelas de enfermedades que lo mantuvieron fuera durante mucho tiempo.

Con una aureola de siete victorias e igual cantidad de salvamentos y un astronómico promedio de efectividad de 1.40 PCL, Yankiel Mauris irá a reforzar a Las Tunas.

“Es un privilegio que te escoja un conjunto como este. Trataré de salir en cada juego como lo hago con el equipo que esté para ayudarlos en lo que sea, en aras de lograr uno de los puestos en la clasificación para luchar por el título”.

Liuber Gallo.

Junto al derecho espirituano compartirá equipo Liuber Gallo, quien llega con la etiqueta de haber integrado el Todos Estrellas como mejor siol integral de la campaña anterior. El cabaiguanense se sumó también a la lista de cambios tras el primer pedido.

Otra vez con los Leones de Industriales estará Fernando Betanzos, quien le rindió a los Gallos por todo lo alto en la última campaña, con seis triunfos, cuatro salvados y 3.30 PCL. “La acogida fue muy buena ya que jugué con ellos la pasada campaña, todos apoyaron para que viniera otra vez, y eso significa mucho para mí porque me siento como en una familia, por eso vengo a cumplir con todo lo que me digan los entrenadores y luchar por ser campeón con Industriales”.

Por su parte, José Luis Braña estuvo en la lupa de varios equipos para ser escogido como refuerzo, pero finalmente fueron Los Cachorros de Holguín los que lo incluyeron en su listado. “El recibimiento fue muy bueno, a pesar de que llegué de madrugada tras un largo viaje. Traje la expectativa de ayudar a este equipo en todo lo que pueda en la función que a ellos les haga falta. También quiero mejorar mi promedio de ganados y perdidos con Sancti Spíritus (3-2, un juego salvado) en la última serie y de esa forma podré aportar para este que ahora es mi equipo”.

La Liga Élite en su cuarta edición comienza este sábado. Desde entonces Sancti Spíritus estará conectada con sus Gallos vestidos de otros uniformes.