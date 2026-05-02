Sancti Spíritus se prepara para el ingreso a la Educación Superior

Los cerca de 2 000 estudiantes que desean acceder a la Educación Superior a través de las diferentes vías posibles ya llenaron las boletas con sus solicitudes

El próximo mes de junio tendrán lugar los exámenes de ingreso a la Educación Superior. (Foto: Facebook)

Sancti Spíritus afianza la preparación para el ingreso a la Educación Superior correspondiente al curso escolar 2025-2026, un momento de vital importancia en la vida de alrededor de 2 000 jóvenes en la provincia que desean acceder a la universidad, quienes ya han llenado las boletas con sus solicitudes y se encuentran dentro del sistema nacional de ingreso, lo que supone una gran fortaleza para el territorio.

A propósito de ello, Marta Luisa Montano Rivero, secretaria general de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), precisó: “Este año el plan de plazas es muy atractivo, con un promedio de tres carreras por estudiante; aunque es importante destacar que, en esta ocasión, disminuyen las carreras en el área de las Ciencias Médicas en poco más de un 40 por ciento, lo que se traduce en 198 plazas de Medicina y nueve de Estomatología para los estudiantes de preuniversitario”.

Sin embargo, se incrementan las carreras de técnico superior en el área de la Salud Pública y, también, aumentan a 30 plazas todas las carreras que oferta la UNISS, excepto Psicología, con 20, según decidió el rector de la casa de altos estudios espirituana en calidad de presidente de la Comisión de Ingreso en Sancti Spíritus.

“Entre los cerca de 2 000 estudiantes que formarán parte del proceso de ingreso en las diferentes vías que se ofrecen figuran unos 900 jóvenes de preuniversitario, los estudiantes procedentes de escuelas pedagógicas, colegios universitarios, participantes de sociedades científicas, Orden 18 y atletas, entre otros”, añadió Montano Rivero.

Aseveró, además, que la Comisión de Ingreso en Sancti Spíritus siempre agota las alternativas posibles para garantizar que todos los estudiantes comiencen en la universidad, incluso aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para quienes se ofertan los cursos por encuentro o la educación a distancia.

Asimismo, ya la UNISS, de conjunto con el Ministerio de Educación Superior, la Dirección General de Educación y el Gobierno Provincial en Sancti Spíritus, ha coordinado todo lo referente a la logística para garantizar un proceso exitoso en el territorio. El próximo mes de junio tendrán lugar los exámenes: el día 5, Matemática; el 9, Español, y el 12 Historia de Cuba, para luego proceder a la calificación de los mismos y comenzar el otorgamiento que, se espera, concluirá a finales de julio.