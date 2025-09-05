Díaz-Canel dialoga con empresarios chinos interesados en Cuba (+fotos)

Díaz-Canel expresó su admiración y respeto por China, y elogió la capacidad del gigante asiático para abrir cada vez más su puertas a los países del Sur Global

Díaz-Canel subrayó que existen nuevas modalidades de negocios para cooperar con Cuba. (Fotos: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunió con representantes de unas 77 empresas chinas interesadas en establecer o ampliar su presencia en la isla.

El mandatario se dirigió a los empresarios para hacerles saber el compromiso de Cuba con la apertura y los instó a participar de forma activa en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre los dos países, principalmente en lo vinculado a las relaciones económicas.

Recordó que Cuba y China celebran 65 años de relaciones diplomáticas este año caracterizadas por una alta confianza política, apoyo mutuo a los intereses fundamentales de cada uno y concertación en temas internacionales.

Citó al presidente chino Xi Jinping quien calificó los vínculos bilaterales como una amistad de hierro.

En este sentido, mencionó los consensos alcanzados en los últimos años orientados a dinamizar los nexos entre los dos países, cuya piedra angular son las relaciones interpartidistas.

Díaz-Canel subrayó que existen nuevas modalidades de negocios para cooperar con Cuba y mencionó algunos de los sectores priorizados para la inversión como es el caso de la producción de alimentos, la energía y la ciberseguridad y el desarrollo en esa área.

El presidente denunció nuevamente el impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla, recrudecido en los últimos años con nuevas sanciones que inciden directamente en el desarrollo socioeconómico del país.

Miguel Díaz-Canel cumple hoy una agenda aquí que incluye además la visita a lugares de interés histórico y parques tecnológicos, así como conversaciones con máximas autoridades del gobierno y el Partido Comunista de la provincia de Guangdong.

El mandatario cubano llegó a Shenzhen proveniente de Beijing donde se reunió con su homólogo anfitrión Xi Jinping, participó en el desfile militar por el Día de la Victoria y copresidió junto al vicepresidente chino, Han Zheng, el acto por el aniversario 65 del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Xi Jinping subrayó que, en el marco del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas , se debe aprovechar la ocasión para elevar los vínculos bilaterales a un nuevo nivel y beneficiar mejor a los dos pueblos.

Afirmó que China continuará con el apoyo dentro de sus posibilidades al desarrollo económico y social de Cuba, y respaldará firmemente su lucha contra el bloqueo y la injerencia.

El presidente cubano expresó la voluntad de su país de ampliar la cooperación bilateral, promover la construcción conjunta de alta calidad de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y ofrecer un entorno favorable para la inversión de empresas chinas.

Díaz-Canel termina mañana aquí su segunda parada de una gira por Asia que lo llevó previamente a Vietnam y finalizará en Laos.