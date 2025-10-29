Díaz-Canel en Consejo de Defensa Nacional: Nuestro triunfo es la vida (+ video)

La tarea más dura está por comenzar, que es la recuperación, precisó el presidente de ese órgano, cuya primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país se transmitió a través de la Mesa Redonda

Díaz-Canel encabezó la primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, socializada a través de la Mesa Redonda. (Foto: Captura de pantalla)

En la madrugada de este miércoles, la región central del huracán Melissa tocó tierra aproximadamente a las 3:05 de la madrugada en la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba, en las inmediaciones de la localidad Chivirico, municipio de Guamá, con vientos máximos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, con rachas superiores.

El presidente del Consejo de Defensa Nacional y primer secretario del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la primera reunión de evaluación tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, en Mesa Redonda desde el Palacio de la Revolución y por videoconferencia con las autoridades de los territorios afectados.

Presidente del Insmet: “Fue un huracán muy poderoso, con un desarrollo muy rápido”

El presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN) explicó en un primer momento del espacio televisivo que se ha trabajado los días previos al paso del huracán, se compartieron con las provincias sus apreciaciones de la situación y se tomaron un grupo de medidas para enfrentar el huracán durante su paso.

“Esta es la primera reunión del CDN para evaluar las afectaciones ocurridas tras el paso del huracán Melissa”, dijo.

Primeramente, el presidente del Instituto de Meteorología, Celso Pazos Alberdi, explicó que Melissa tuvo una evolución muy rápida y marcó récords en cuanto a estos eventos atmosféricos en nuestra región. “En pocas horas pasó de tormenta tropical a huracán de gran intensidad”.

Hoy tiene el récord de ser el tercer huracán teniendo en cuenta la menor presión atmosférica. “Fue un huracán muy poderoso, con un desarrollo muy rápido y una trayectoria muy lenta. Penetró alrededor de las 3:05 en territorio nacional y en unas 6 horas atravesó la región oriental, saliendo sobre las 9:00 am por el municipio Banes”.

Entre los fenómenos más perjudiciales, explicó Pazos Alberdi, estuvieron las lluvias: 72 localidades con más de 100 milímetros de precipitaciones, algunas con más de 400 milímetros en menos de 24 horas.

Por otro lado, los vientos huracanados golpearon con fuerza en todo el oriente, con efectos devastadores. También hubo inundaciones costeras y olas de cuatro y seis metros de altura.

En este minuto el huracán se va alejando del país, adentrándose en las Bahamas, no obstante, persisten bandas de alimentación sobre el territorio oriental que pudieran dar precipitaciones sobre las noches de hoy, pero la tendencia general es a que mejoren las condiciones climatológicas.

“Volveremos a la normalidad desde el punto de vista meteorológico, pero hay que mantener la vigilancia porque tenemos suelos muy saturados en el territorio oriental, por eso todo el sistema meteorológico se mantiene activo y vigilante”, alertó.

Díaz-Canel recordó que el país aún está bajo la influencia del ciclón y no se ha declarado la fase recuperativa, pues aún persisten peligros, como la marejada intensa en la zona norte de la región oriental.

“Nadie debe alejarse del cumplimiento de las medidas indicadas por los consejos de defensa”, dijo el mandatario.

Santiago de Cuba: Caída de árboles y afectaciones en las comunicaciones como principales daños

En otro momento del programa los presidentes de los consejos de defensa provinciales actualizaron sobre la situación en sus territorios.

Beatriz Jhonson Urrutia, presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santiago de Cuba, describió la trayectoria del ciclón y mencionó que la situación fue muy compleja, aún cuando se tomaron las medidas pertinentes.

“Esta noche fue muy larga. Hay miles de anécdotas. A las 7 de la mañana de hoy aún era muy oscuro en la provincia, llovía a cántaros aún”, relata la dirigente partidista.

Pese a la situación compleja del oriente del país, enfatizó en que en esos momentos sale a relucir la solidaridad entre los cubanos. “En El Cobre quedaron 17 personas atrapadas por la crecida de un río. Un joven médico les dio refugio a otras personas, entre ellos niños y ancianos”.

En su intervención, dijo que la caída de árboles y el servicio de comunicaciones son algunas de las afectaciones principales, además de derrumbes parciales y totales de viviendas en Palma Soriano, San Luis, Guamá y en el municipio Santiago de Cuba. También la caída de postes eléctricos.

En el caso de la agricultura hay afectaciones en el café y en la yuca.

“También tuvimos afectaciones en instalaciones del turismo, como el hotel de la Gran Piedra. Además, aún cuando la infraestructura del aeropuerto Antonio Maceo tuvo afectaciones, está listo para realizar operaciones de cargo, y prevemos realizar operaciones comerciales a partir del viernes de esta semana”.

Estamos evaluando los daños, insistió Jhonson Urrutia. “Hay que reconocer el empeño del pueblo en la recuperación. Hoy hemos desarrollado labores de limpieza y mañana será un huracán de pueblo sumándose a estas tareas. Luego seguiremos con acciones como la recuperación de los cultivos. Tenemos un pueblo disciplinado y responsable”.

Granma concentra esfuerzos en protección de la población tras el huracán Melissa

La primera secretaria del PCC en la provincia Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, informó mediante videoconferencia en la Mesa Redonda que, tras el paso del intenso huracán Melissa, el trabajo actual se concentra en tres elementos fundamentales, aun cuando no se ha decretado la fase recuperativa, debido a los riesgos que aún se mantienen.

La protección a la población es indispensable y prioritaria, enfocándose no solo en los más de 126 000 granmenses que se encuentran protegidos en instituciones estatales o al resguardo de familias, amigos y vecinos, sino también en el monitoreo permanente de las crecidas de los ríos.

“En la provincia, la protección de la población se ha convertido en un imperativo que impone una dinámica diferente y muy particular desde hoy”, dijo. Como resultado preliminar, se ha evaluado que los municipios mayormente afectados son Bartolomé Masó, Guisa, Yara, Buey Arriba, Campechuela, Niquero y Bayamo. Aunque los 13 municipios fueron impactados por fuertes lluvias y rachas de viento muy fuertes, estos concentran la mayor parte de las afectaciones.

Embalses y ríos bajo vigilancia continua

Un elemento crucial es la situación de los embalses, que actualmente se encuentran al 74% de su capacidad. Cinco de ellos ya están vertiendo agua, con un monitoreo constante desde Santiago de Cuba. La presa Cauto del Paso, con un vertimiento de 900 metros cúbicos por segundo y posibilidad de incremento, requiere una atención especial.

“El sistema de recursos hidráulicos mantiene una movilización total para seguir esta situación”, explicó la dirigente partidista.

Todos los ríos de la provincia, incluidos el Cauto y Arroyo Hondo, han desbordado sus causes, agregó. “Las principales imágenes difundidas en medios y redes sociales pertenecen a Granma, y muchos pobladores afirman no haber visto algo similar ni siquiera durante el ciclón Flora. Esto constituye un peligro potencial, con municipios incomunicados como Río Cauto, así como inundaciones que representan el mayor peligro actual. Las brigadas de rescate y salvamento han trabajado para rescatar a 50 pobladores en municipios como Yara, Cauto Cristo, Jiguaní y el propio Bayamo”.

En un segundo orden, se trabaja para restablecer paulatinamente todos los servicios y avanzar hacia un estado de normalidad. Esto incluye todos los servicios, la limpieza y el embellecimiento, con una movilización general desde hoy. Bajo la premisa del eslogan “Con todas las manos”, se avanza con el apoyo solidario de otras partes del país para restablecer y dejar la provincia más bonita, bella e higiénica.

Daños preliminares cuantificados: Similitud con el huracán Sandy

Preliminarmente, los daños cuantificados hasta el momento revelan que Melissa tuvo una similitud con el huracán Sandy en Santiago de Cuba, siendo denominado «el leñador» por la gran cantidad de árboles derribados, principalmente en Bayamo, pero también en prácticamente todos los municipios. También se reportan afectaciones en cables eléctricos, postes, techos parciales y totales, y cables de telecomunicaciones.

Un problema que se atiende en estos momentos son los municipios desconectados por cortes en la fibra óptica. En cuanto a los parques fotovoltaicos, las afectaciones fueron mínimas: en el de la Sabana solo se dañó una mesa y un panel, y en el de la Tapia, 17 paneles, contando ya con los recursos para su sustitución y reincorporación al servicio.

Preparados para la fase recuperativa

La provincia se mantiene identificando daños y preparada para la fase recuperativa una vez que se declare. Las oficinas de trámites en los 136 consejos populares ya cuentan con las planillas necesarias para esta etapa. Asimismo, ya se determinó la venta de una libra de arroz por consumidor a la población.

“El trabajo continúa con unidad, solidaridad y hermandad, valores que han predominado durante estos días, para recuperarse con el optimismo y la esperanza que siempre caracterizan a la Revolución, la cual nunca abandona a ninguno de sus hijos”, concluyó.

Holguín priorizó la protección de la vida ante el huracán Melissa

El primer secretario del Partido en Holguín, Joel Queipo Ruiz, informó que desde la madrugada del último miércoles la provincia sintió los primeros embates del huracán Melissa. En un hecho calificado como récord e inédito, cayeron sobre el territorio 109 millones de metros cúbicos de agua en apenas 8 horas. Los pluviómetros registraron en diez lugares acumulados superiores a los 200 mm de lluvia.

Con la prioridad dirigida a la protección de las familias, tal como se planificó desde la activación de los Consejos de Defensa a todos los niveles, se trabajó en la evacuación. No obstante, la gran cantidad de agua caída en tan poco tiempo permitió proteger y evacuar a muchas más personas de las inicialmente previstas en los planes, fundamentalmente en zonas donde nunca antes había ocurrido una inundación. En la actualidad, 13 embalses de la provincia se encuentran vertiendo y lo hacen también dos derivadoras.

De manera general, en la provincia se protegieron 275 572 personas. De esta cifra, 28 000 se acogieron en albergues, mientras que 174 182 encontraron resguardo en viviendas solidarias, lo que evidencia el apoyo entre las familias. Además de la población protegida, se garantizó la seguridad de 1900 turistas, quienes en menos de 24 horas regresaron a sus países de manera organizada desde la provincia.

Afectaciones en infraestructura, salud y agricultura

Aunque el impacto total aún se contabiliza, las afectaciones han sido considerables. Todavía continúan las labores de evacuación en los municipios de Cacocum, Rafael Freire y Sagua de Tánamo.

Se reportan afectaciones severas en techos de almacenes, como en Cacocum, donde se dañaron 8 toneladas de cemento. También hay daños parciales en cubiertas de empresas, en tanques y grupos electrógenos, con 76 techos parciales y dos totales. En el municipio de Cueto, 30 viviendas están completamente bajo agua, si bien todas sus familias fueron protegidas a tiempo.

Los servicios de salud también sufrieron afectaciones en cuatro hospitales: Gibara, Mayarí y Moa, así como en varios centros como hogares maternos y de ancianos. Asimismo, resultaron afectadas empresas de Recursos Hidráulicos y Holplast. En el sector alimentario, se registraron daños importantes en cultivos de plátano, maíz, yuca y hortalizas. Un total de 36 instituciones educativas y la Universidad de Holguín también se vieron impactadas, lo que a su vez afectó los servicios de telefonía móvil y fija para más de 20 919 clientes.

Once municipios, en una provincia larga y estrecha de cerca de un millón de habitantes, fueron afectados por el ojo del huracán, por lo que la recuperación debe ser extensiva. La prioridad actual, tras decretarse la fase correspondiente, es la recuperación más pronto posible. Para ello, se han creado 106 brigadas mixtas con las OBE, Comunales y Forestales, enfocadas en restablecer los servicios básicos y la alimentación.

Queipo Ruiz destacó la alta percepción de riesgo con la que se preparó la provincia y la información oportuna brindada a la población. Subrayó que un concepto clave guía esta etapa: organización, disciplina y unidad. La movilización se extenderá a los 14 Consejos de Defensa municipales y los 157 de zona, convirtiendo a toda la población en protagonista de su propia recuperación.

El primer secretario concluyó con un reconocimiento a toda la población holguinera, que respondió a la convocatoria, incluso aquellos que inicialmente fueron más resistentes pero comprendieron la importancia de la movilización, bajo el concepto de que “la Defensa Civil somos todos”.

Afirmó que la voluntad hidráulica, que nació en esta provincia conducida por el Comandante en Jefe, y su principio de que “la Revolución puede más que la naturaleza”, han estado presentes en todas las movilizaciones, por lo que confía en que también se saldrá victorioso en esta recuperación, como ha ocurrido en todos los años de Revolución en el país.

Guantánamo protegió al 34% de su población durante el huracán Melissa

El primer secretario del Comité Provincial del PCC en Guantánamo informó que en el territorio se logró proteger a 152 180 personas ante el huracán Melissa, lo que representa el 34% de la población provincial. Esta cifra creció en un 9% por encima de lo previsto en los planes, teniendo en cuenta la magnitud del fenómeno, e implicó la protección de 40 911 familias. Los municipios más afectados por el evento fueron Caimanera, Manuel Tames y El Salvador.

Se destacan las precipitaciones, que han continuado en el territorio, con vientos que se mantuvieron en 76 km/h y rachas que llegaron hasta 110 km/h. El mayor logro de todo el esfuerzo desplegado es que no hay ningún fallecido, herido, vida perdida o desaparecido, resultado del trabajo en comunidad, la cohesión y la dirección del Consejo de Defensa Nacional.

Principales afectaciones en agricultura, vivienda y telecomunicaciones

Las principales afectaciones a la economía están fundamentalmente en la agricultura, con serios daños en el café y las viandas, y muchos árboles caídos en diferentes lugares. La vivienda sufrió afectaciones, mayormente de techos parciales y totales, y algunos derrumbes. El sistema eléctrico, específicamente el parque fotovoltaico, no fue afectado, aunque existen cortes de líneas en el suelo en algunos territorios.

El sistema de telecomunicaciones tiene una seria afectación, con la fibra óptica interrumpida en el puente Cabañas, donde el río Guantánamo pasó por encima, un hecho que no ocurría desde hacía muchos años. También está interrumpido el enlace con Baracoa en el kilómetro 64 de la vía Mulata.

En este momento están activadas 10 radiobases de telefonía móvil en la provincia para garantizar la conectividad. Existen poblaciones incomunicadas, como en el caso de El Salvador, y los vigilantes, fundamentalmente de montaña, también han sido afectados.

En el sistema de salud hay afectaciones mínimas que no limitan el servicio, siendo la principal el daño en el hospital provincial con falsos techos y ventanales. Hasta el momento se contabilizan 14 instituciones escolares afectadas en el territorio. Un dato significativo es el crecimiento del volumen de agua en los embalses, que pasó de 155 millones de metros cúbicos a 292 millones de metros cúbicos en menos de 12 horas, lo que representa un crecimiento del 85.4%.

Fase de recuperación iniciada con disciplina y participación popular

La provincia ya se encuentra inmersa en la fase de recuperación, con análisis de los lugares más importantes y el personal manteniéndose evacuado debido a las intensas lluvias que continúan. Están preparados para reiniciar mañana, en cuanto se dé la fase, la limpieza y higienización de los municipios, especialmente la ciudad de Guantánamo, así como los servicios vitales de alimentación, agua potable y atención a la vivienda.

Se reconoció expresamente la disciplina del pueblo guantanamero, evidenciada en calles vacías después de las 6 de la tarde, con la gente resguardada.

Asimismo, se constata una amplia participación popular en la recuperación, con los habitantes podando plantas, barriendo y organizando brigadas para trabajar desde mañana. Al gobierno se le ratificó que el pueblo guantanamero será tremendo y victorioso también en esta batalla.

Evalúa Las Tunas afectaciones y perspectivas tras huracán

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, informó que, si bien el territorio no sufrió afectaciones de la magnitud de otras provincias orientales, sí se reportaron daños en varios sectores.

Las afectaciones principales han consistido en viviendas con daños parciales, caída de árboles y perjuicios en las vías. Tras una visita a Puerto Padre se constató que la carretera ya no presenta obstrucciones, gracias a los trabajos de recuperación realizados.

También se registraron daños en cables eléctricos y telefónicos. No obstante, el impacto más significativo se concentra en la agricultura, con afectaciones serias en un polo productivo de 920 hectáreas, principalmente de plátano, y en unas 900 hectáreas de maíz, que serán evaluadas con mayor precisión en las próximas horas.

Entre los efectos positivos de las lluvias, se destacó el llenado de las presas, lo que mitiga la intensa sequía que atravesaba la provincia. Se mantiene vigilancia sobre la presa Juan Sáez, la mayor de la provincia, la cual se acerca a su nivel de alivio.

El directivo reconoció la disciplina de la población, sin incidentes reportados, y la operatividad de los centros de evacuación. Agradeció, además, la solidaridad y los mensajes de apoyo recibidos desde todo el país.

Ratificó la voluntad de encarar la recuperación con el principio de que las zonas dañadas deben quedar en mejores condiciones que las previas al evento meteorológico, concepto que guiará el trabajo en la provincia.