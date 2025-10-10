Donald Trump confirma que no se reunirá con Xi Jinping

El mandatario de EEUU afirmó que tenía previsto reunirse con el presidente chino en dos semanas, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo

A juicio de Trump, China “se está volviendo muy hostil». (Ilustración: CNN)

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó este viernes que no se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, y amenazó con un “incremento masivo” de aranceles para los productos de ese país.

A juicio suyo, China “se está volviendo muy hostil y está enviando cartas a países de todo el mundo para anunciar que quiere imponer controles de exportaciones a todos los productos relacionados con tierras raras y a casi cualquier otra cosa que se les ocurra”, escribió en su red Truth Social.

Trump considera que una medida de este tipo “congestionaría los mercados y dificultaría la vida de prácticamente todos los países, especialmente de China”.

En ese sentido afirmó que “tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo”.

Trump y Xi sostuvieron el pasado 18 de septiembre una conversación telefónica en la que aprobaron un acuerdo preliminar para permitir que la popular red social TikTok siga operando en Estados Unidos.

Además, coincidieron en que se verían a finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) incluso, cuando Trump hizo aquel anunció dijo también que visitaría el gigante asiático “a principios del próximo año”.

Igualmente, publicó en la propia plataforma de Internet que Xi vendría a Estados Unidos “en un momento apropiado”, aunque el Gobierno de China no mencionó entonces las visitas.