El escudo de Sancti Spíritus para salvaguardar su naturaleza

Durante los últimos años este territorio ha resultado destacado por su preservación del entorno, condición que se entrega en Cuba a propósito de la celebración hoy del Día Mundial del Medio Ambiente

En el territorio continúa la vigilancia y protección para preservar la biodiversidad en las áreas protegidas.

Sancti Spíritus celebra hoy el Día Mundial del Medio Ambiente con el regocijo de haber protegido su naturaleza aun en medio de las difíciles circunstancias actuales, realidad premiada a nivel nacional con la entrega a la provincia de la condición de Destacada en la emulación concebida por el país a propósito de esta fecha.

Néstor Álvarez Cruz, subdelegado de esta esfera en la Delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente aquí, comentó a Escambray que entre los logros alcanzados sobresalen los empeños para eliminar o sustituir gradualmente los plásticos de un solo uso, los cuales ya prácticamente no se utilizan en las principales áreas protegidas espirituanas.

Como consecuencia, la biodiversidad que se atesora allí prácticamente no sufre este tipo de contaminación: Se ha logrado educar en el hecho de que estos elementos de plásticos no se aprecien como inocuos, sino como contaminantes.

En este tema enumeró ejemplos favorables elocuentes como la fabricación de ecomadera para elaborar pasarelas y otros elementos con destino al turismo; los útiles para el hogar, la salud pública, los hoteles y otros destinos, nacidos del ingenio del colectivo de la Cooperativa No Agropecuaria La Esperanza; entre otros.

“Durante el último año los principales resultados se ubican en la transición hacia una economía circular y todo lo que está relacionado con los plásticos de un solo uso. Esta opción, que se encuentra en un estadio inicial, es clave porque permite utilizar mejor los recursos con que contamos en un momento de crisis, donde prima la escasez de recursos. Por esta vía se eliminan residuos y se obtiene nuevos productos, aseguró el especialista.

Además, en el territorio continúa la vigilancia y protección para preservar la biodiversidad en las áreas protegidas. Los inspectores de los cuerpos regulatorios enfrentan sistemáticamente las ilegalidades contra los recursos forestales, la flora y la fauna silvestre, además de otros recursos naturales.

La provincia también exhibe resultados favorables en el cambio de matriz energética para el transporte urbano, el uso de la energía solar fotovoltaica y del biogás.

En cuanto al mantenimiento de la calidad ambiental, Álvarez Cruz mencionó la labor desplegada de conjunto con las autoridades locales para el manejo —aún insuficiente de los residuos sólidos, que hoy se han convertido en un gran problema en las zonas urbanas por la escasez de transporte y combustible con vistas a su recogida.

Por último, el experto mencionó la existencia de varios proyectos algunos en estudio y otros ya aprobados concebidos para proteger el medio ambiente, por ejemplo, el observatorio agroambiental, desarrollado por la universidad espirituana, apoyada por el Fondo de Adaptación para el Cambio Climático de las Naciones Unidas.