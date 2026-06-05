Vallecito de Seda, mejor iniciativa creativa del Caribe para el empoderamiento de las mujeres

El Proyecto de Desarrollo Local reúne a un grupo de féminas de esta comunidad rural que participan en la producción del hilo de seda para la elaboración de productos artesanales de alta factura

Notable resulta la contribución de Vallecito de Seda a la preservación del patrimonio cultural inmaterial. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

El Proyecto de Desarrollo Local Vallecito de Seda, de Trinidad, recibió el reconocimiento como mejor ONG Creativa del Caribe para el empoderamiento de las mujeres, otorgado por el Jurado internacional de los Premios de Turismo Creativo en el Caribe, en colaboración con el Programa Transcultura de la Unesco y la Unión Europea.

Entre las más de 200 iniciativas que se presentaron a la convocatoria, este proyecto liderado por la maestra artesana María Caridad (Mery) Viciedo trascendió por su aporte, al convertir saberes locales, desde el cultivo de morera y la sericultura hasta la elaboración artesanal de seda, en experiencias culturales auténticas que generan oportunidades económicas sostenibles para la comunidad.

Notable resulta, además, la contribución de Vallecito de Seda a la preservación del patrimonio cultural inmaterial mediante la enseñanza y práctica continuada de técnicas tradicionales de tejido y bordado, así como su difusión a través de talleres y otras actividades. Su modelo demuestra cómo la creatividad puede revitalizar entornos rurales, fortalecer capacidades locales y posicionar a las mujeres como líderes del desarrollo.

Sorprendida por el premio, Mery agradece, en primer lugar, a las integrantes del proyecto que desde hace más de dos años impulsan esta iniciativa, sin importar los tropiezos. “El verdadero premio es a la resiliencia de esas mujeres que, en medio de un escenario complejo, trabajan creativamente la artesanía. Por ello las labores de la aguja son las protagonistas”.

El premio, asegura, las compromete a no desfallecer y convertir a Vallecito de Seda en un proyecto sostenible capaz de articular a la comunidad, las instituciones y otros actores culturales. Su reciente inclusión en la Unión Internacional de Sericultura constituye, sin dudas, otra señal alentadora en ese camino.