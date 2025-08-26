Dudan sobre autoridad de Trump para despedir a titular de la Reserva Federal

Esta es la primera vez que un presidente echa a un gobernador de un banco central en sus 111 años de historia

La ley especifica que un presidente solo puede destituir a los miembros de la junta directiva de la Reserva Federal «con causa justificada». (Foto: PL)

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene la «autoridad» para despedirla y que planea continuar en su cargo, publican este martes medios locales.

Trump anunció la víspera el despido de Cook en una carta dirigida a ella que publicó en su red Truth Social y esta es la primera vez que un presidente echa aquí a un gobernador de un banco central en sus 111 años de historia.

Esta medida sin precedentes representa una escalada significativa en la batalla del mandatario republicano contra la Fed, a la que ha presionado en los últimos tiempos para que baje las tasas de interés.

Cook fue criticada por Trump y miembros de su administración por presuntamente cometer fraude hipotecario. El Departamento de Justicia dijo que planea investigar estas acusaciones, planteadas inicialmente por el director federal de financiamiento de vivienda, Bill Pulte.

«El presidente Trump pretendió despedirme ´con causa’ cuando no existe causa legal, y no tiene autoridad para hacerlo», expresó Cook en una declaración que sus abogados compartieron anoche con CNN.

«No renunciaré», subrayó al insistir que continuará desempeñando sus funciones para ayudar a la economía estadounidense.

La ley especifica que un presidente solo puede destituir a los miembros de la junta directiva de la Fed «con causa justificada», aunque no se ha definido explícitamente qué justifica esa frase.

El ocupante del Despacho Oval escribió en su carta a Cook: «He determinado que hay causa suficiente para destituirla de su cargo» y añadió que «A la luz de su conducta engañosa y potencialmente delictiva en un asunto financiero… no confío plenamente en su integridad».

En opinión de Trump, «como mínimo, la conducta en cuestión exhibe una negligencia grave en transacciones financieras que pone en tela de juicio su competencia y fiabilidad como regulador financiero».

Cook, primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Reserva Federal, fue nombrada miembro de su junta directiva por el expresidente Joe Biden en 2022.

El viernes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó que podría reducir ligeramente las tasas de interés en Estados Unidos, pero procederán con mesura.

“La estabilidad de la tasa de desempleo y otros indicadores del mercado laboral nos permiten proceder con cautela al considerar cambios en nuestra postura política”, dijo Powell en un esperado discurso el día 22 de agosto en el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming.

Ante cerca de un centenar de académicos, economistas y funcionarios de bancos centrales de todo el mundo, el mensaje fue claro: seguirá a pie juntillas los datos de empleo e inflación para determinar si recorta las tasas en la próxima reunión de la Fed, prevista para los días del 16 y 17 de septiembre.