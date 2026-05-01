México: Presidenta Sheinbaum llama a unidad frente al embate exterior

Sus palabras tienen lugar en un contexto marcado por imputaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de este país, lo cual ocurrió tras develarse la presencia de agentes norteamericanos en un operativo estatal en Chihuahua

Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces: nunca nos vamos a subordinar, aseguró Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que debe haber unidad nacional frente al embate exterior y definió este como un momento de defensa de la soberanía, la cual “no se negocia”.

“Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso es que está con el exterior”, dijo durante su habitual conferencia de prensa, con la asistencia en esta ocasión de líderes sindicales por el Día Internacional de los Trabajadores.

Sus palabras tienen lugar en un contexto marcado por imputaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de este país, lo cual ocurrió tras develarse la presencia de agentes norteamericanos en un operativo estatal en Chihuahua, hecho señalado como violación a las leyes.

“La Presidenta está fuerte, está sólida y muy segura por una sola razón: nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo”, subrayó.

En respuesta a una pregunta sobre si las imputaciones de Estados Unidos son una respuesta de esa nación para proteger a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Sheinbaum sostuvo que en México deciden los mexicanos.

“Nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía en el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso”, apuntó.

Acerca de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Washington contra figuras como el gobernador del norteño estado de Sinaloa, Rubén Rocha, del gobernante partido Morena, la mandataria recordó sus planteamientos del día de ayer.

“La Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. (…) tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico en efecto la responsabilidad de una u otra persona”, aseveró.

Agregó que “lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente” y calificó de lamentable que la derecha mexicana “se cuelgue” de un juzgado del sur de Nueva York para defender su posición.

“Ellos lo que quieren es la intervención externa, porque no tienen proyecto de nación, porque no tienen nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos más que mentira, mucha hipocresía y también la intervención externa”, expuso.

Destacó los resultados en seguridad alcanzados por su país, entre estos, la disminución de los homicidios dolosos en 44 por ciento, las miles de detenciones y las incautaciones de droga.

“Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces: nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación”, reiteró.