Ejecución del presupuesto y enfrentamiento al delito en la mira de Pleno partidista

A las acciones para perfeccionar la ejecución del presupuesto como punto cardinal de la economía espirituana y las dirigidas al enfrentamiento del delito, dedicó su análisis el Pleno del Comité Provincial del Partido en el territorio.

Los participantes evaluaron lo positivo de haber logrado reducir el déficit presupuestario en más de 700 millones de pesos y la influencia que en ello tiene el sobrecumplimiento de las ventas netas, la disminución de 13 a 6 de las empresas con pérdidas y el aporte de entidades del sector estatal y el privado, responsable este último del 62 por ciento de los ingresos locales.

También se destacaron las acciones de control que durante los últimos meses se han ejecutado en el territorio y que han posibilitado, por ejemplo, el ingreso al presupuesto de más de 107 millones de pesos por controles fiscales a unos 800 actores no estatales.

No obstante, se valoró lo nocivo de los más de 17 millones de pesos sin cobrar por multas en apremio y los más de tres mil 500 contribuyentes que no han abierto aún su cuenta bancaria fiscal, así como los que mantienen buena parte de estas en cero y la tendencia a la subdeclaración en el sector no estatal.

Al intervenir en el punto, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la provincia, Deivy Pérez Martín, destacó que tenemos que seguir buscando cómo desde la producción de bienes y servicios, articulando el sector estatal y el sector no estatal de la economía, nosotros logramos seguir dando esas respuestas que hoy necesita nuestra provincia.

A pesar de valorarse como positivo la disminución de un año a otro de unos mil 500 delitos, el Pleno del Comité Provincial del Partido llamó a no bajar la guardia en el enfrentamiento ante la proliferación de tipicidades asociadas a la droga, hechos vandálicos contra el transporte, tiendas, vidrieras, así como la quema de caña, robo de balitas de gas y estafas digitales, al tiempo que se instó a no descuidar la atención al hurto y sacrificio de ganado mayor.

Sobre el particular, Deivy Pérez Martín recalcó que hablar que de un año para otro hay una reducción de más de mil 500 hechos, eso es expresión de la integración y de la cohesión que hemos logrado entre todos.

“Pero cuando hablamos que van proliferando nuevos fenómenos en la sociedad, como el tema de la droga, de hechos vandálicos que atentan contra la seguridad del Estado, no puede haber ingenuidad ni superficialidad en los análisis que nosotros realizamos”.

Al resumir el Pleno del Comité Provincial del Partido, Deivy Pérez Martín reconoció la labor de la empresa Melanio Hernández, de Tuinucú, por ser la única del país que ha cumplido su plan de producción de azúcar y aportar unas mil 500 toneladas por encima de su compromiso, a la vez que ponderó a los agricultores que sobrepasaron sus programas de siembra y cultivos varios de ambas campañas, aun cuando no todos los territorios alcanzan lo previsto en las llamadas viandas rústicas.

También elogió a los trabajadores de la salud que con 1,3 fallecidos por cada mil nacidos vivos, logran la tasa de mortalidad infantil más baja del país, así como las acciones que se acometen en los tres parques fotovoltaicos que se ejecutan en el territorio.

Estos y otros indicadores dijo, ilustran el trabajo de los espirituanos que tras obtener el pasado año la sede del acto nacional por el 26 de julio no han detenido su accionar.

(Tomado de Radio Sancti Spíritus)