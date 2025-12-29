El ICAP es un puente solidario entre Cuba y el mundo

El ICAP, creado el 30 de diciembre de 1959 por iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, ha desempeñado un papel movilizador del movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo

González destacó que la institución ha defendido el derecho de Cuba a ser un país soberano e independiente. (Foto: PL)

La promoción de la solidaridad internacional continúa siendo hoy el eje central del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) aseguró su presidente Fernando González,a pocas horas del aniversario 65 de la institución.

El ICAP, creado el 30 de diciembre de 1959 por iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, ha desempeñado un papel movilizador del movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo, tanto en lo político como en lo material, añadió en declaraciones a la prensa el también Héroe de la República de Cuba.

González destacó que la institución ha defendido el derecho de Cuba a ser un país soberano e independiente, rechazando las imposiciones y agresiones del gobierno de Estados Unidos, incluyendo su criminal bloqueo y la injusta inclusión de Cuba en listas unilaterales como la de supuestos patrocinadores del terrorismo.

En momentos críticos, desde desastres naturales hasta crisis económicas, el apoyo material del mundo solidario ha llegado a través de iniciativas como las de Medicuba Europa y Global Health Partners, que han enviado medicamentos, equipos médicos y paneles solares para instituciones de salud y educación, valoró el presidente del ICAP.

La defensa de la paz también es una misión fundamental del ICAP, especialmente en América Latina y el Caribe, región declarada en 2014 como Zona de Paz, reafirmó González al reiterar el respaldo institucional al pueblo venezolano frente a las agresiones del gobierno de Estados Unidos.

Nuestra solidaridad no es unilateral, enfatizó, al recordar que el instituto también alza la voz por causas justas como las del pueblo palestino, el saharaui y los pueblos de las antiguas colonias portuguesas, expresando el compromiso revolucionario de Cuba con la justicia global.

Con 65 años de trayectoria, el ICAP sigue siendo un puente entre Cuba y el mundo: recibiendo solidaridad, proyectándola y tejiendo redes de amistad basadas en el respeto mutuo y los ideales martianos de que “Patria es Humanidad”, apuntó Fernando González.

En este aniversario renovamos nuestro compromiso con la defensa de la soberanía, la cooperación Sur-Sur y la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y solidario, en fiel continuidad con la obra de la Revolución cubana, concluyó el presidente del ICAP.