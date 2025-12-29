El Kremlin revela detalles de la conversación entre Putin y Trump

La conversación entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, duró una hora y 15 minutos, comunicó hoy, en sesión informativa el asesor del mandatario del país eslavo, Yuri Ushakov.

Durante la conversación, los líderes abordaron las medidas adicionales para resolver el conflicto en Ucrania y acordaron continuar las negociaciones en grupos de trabajo, y fue iniciada a solicitud de la parte estadounidense, añadió Ushakov.

Igualmente recordó que la conversación tuvo lugar antes de la reunión de Trump con su par ucraniano, Vladimir Zelenski, y en los inicios de la plática los mandatarios intercambiaron felicitaciones navideñas y de Año Nuevo, tras lo cual comenzaron a abordar la solución de la situación en Ucrania.

Ushakov, afirmó que Trump escuchó atentamente los argumentos de Putin y las evaluaciones de Rusia sobre las posibles vías para la resolución del conflicto.

«Trump escuchó atentamente las evaluaciones de Rusia sobre las perspectivas reales de alcanzar un acuerdo, así como los argumentos muy detallados de nuestro presidente sobre la importancia fundamental de seguir confiando en los entendimientos fundamentales ruso-estadounidenses alcanzados durante la cumbre de Anchorage», señaló.

Durante su conversación, el mandatario estadounidense enfatizó que la crisis ucraniana había sido la más difícil para él durante su presidencia. También señaló que estaba nuevamente convencido del deseo de Rusia de resolver el conflicto por medios políticos y diplomáticos.

Según Ushakov, Trump enfatizó la necesidad de poner fin a la guerra lo antes posible y vio en ello perspectivas de cooperación económica entre Washington, Moscú y Kiev.

Ambos líderes coincidieron en considerar las propuestas de paz de Kiev y la Unión Europea como intentos de prolongar el conflicto, ya que las propuestas de un alto el fuego temporal, bajo el pretexto de los preparativos para un referéndum, en opinión de los presidentes, solo aumentan el riesgo de reanudación de las hostilidades.

Igualmente acordaron volver a hablar poco después de la reunión de Trump con Zelenski.

Putin también apoyó la propuesta de Estados Unidos de continuar trabajando para una solución en Ucrania en el marco de dos grupos de trabajo creados específicamente para ello: uno sobre cuestiones de seguridad y otro sobre aspectos económicos.

Según Ushakov, un cese definitivo de las hostilidades solo es posible si Kiev toma una decisión sobre el Donbás que sea coherente con el enfoque conjunto ruso-estadounidense.

Enfatizó: “dada la evolución de la situación en el frente, sería lógico que el régimen ucraniano tomara esta decisión sobre el Donbás sin demora».