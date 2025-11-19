En circulación nueva emisión especial de billete de 1000 pesos

Esta emisión especial presenta varias particularidades conmemorativas, aunque mantiene la esencia del billete original y su vigencia a la hora de realizar transacciones monetarias

El Banco Central de Cuba (BCC) informó hoy sobre la puesta en circulación de una nueva emisión especial del billete de 1000 pesos cubanos (CUP), en homenaje al aniversario 65 del sistema bancario nacional.

Señala el comunicado que esta emisión especial presenta varias particularidades conmemorativas, aunque mantiene la esencia del billete original y su vigencia a la hora de realizar transacciones monetarias.

El billete conserva el color y las mismas medidas de seguridad del billete de 1000 CUP original, garantizando su autenticidad y facilitando su reconocimiento.

En el anverso (o sea, la cara del frente), al diseño base se le ha añadido, debajo del texto central «MIL PESOS», el número de folio específico de esta emisión y el identificador visual «65 Aniversario», el mismo que ha acompañado toda la campaña de comunicación de la celebración.

Con respecto al dorso o reverso se encuentra el cambio más significativo pues ahí se ha sustituido la imagen central de la Universidad de La Habana por una que ilustra el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, en Santa Clara, y en el extremo inferior izquierdo se repite el identificador visual «65 Aniversario».

Aclara la entidad que ambos billetes, el original y la emisión especial, son igualmente válidos y están vigentes, lo cual significa que circulan de manera indistinta, razón por la cual está dispuesto que los ciudadanos no tengan dificultad alguna para utilizar cualquiera de las dos versiones en sus transacciones habituales.