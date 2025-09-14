En fotos: Los días de La Yaya

Es mi barrio compartió con los pobladores de este sitio jatiboniquense su cotidianidad, sus logros y anhelos para hacer más llevaderas sus jornadas y reforzar un sentimiento de identidad a toda prueba

Redacción Escambray

14 septiembre, 2025 - 5:40am

Una mirada al interior de las calles fue suficiente para comprobar que en La Yaya predomina la limpieza; su gente se muestra afable y comunicativa, a pesar de tener insatisfacciones, quejas… (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

RELACIONADO CON:

Redacción Escambray

Texto de Redacción Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025