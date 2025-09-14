En fotos: Los días de La Yaya

Es mi barrio compartió con los pobladores de este sitio jatiboniquense su cotidianidad, sus logros y anhelos para hacer más llevaderas sus jornadas y reforzar un sentimiento de identidad a toda prueba

Una mirada al interior de las calles fue suficiente para comprobar que en La Yaya predomina la limpieza; su gente se muestra afable y comunicativa, a pesar de tener insatisfacciones, quejas… (Fotos: Vicente Brito/Escambray)