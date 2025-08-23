En fotos: Trinidad, donde el tiempo se durmió entre adoquines y leyendas

Trinidad es mucho más que una ciudad detenida en el tiempo: es un abrazo de colores, adoquines que cuentan historias y portales que esconden secretos. Aquí, cada rincón invita a perderse: desde el campanario de la Iglesia de la Santísima Trinidad hasta el murmullo de las palmas en el Valle de los Ingenios

Agencia Prensa Latina

23 agosto, 2025 - 5:59pm

Campanario en Manaca Iznaga. (Fotos: Abel Rojas Barallobre)
  • Estrechas calles adoquinadas forman parte de la arquitectura colonial de la villa.
  • Plaza Mayor.
  • Trinidad y su gente.
  • La Canchánchara, un trago convertido en símbolo de la añeja villa.

