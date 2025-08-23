En fotos: Trinidad, donde el tiempo se durmió entre adoquines y leyendas
Trinidad es mucho más que una ciudad detenida en el tiempo: es un abrazo de colores, adoquines que cuentan historias y portales que esconden secretos. Aquí, cada rincón invita a perderse: desde el campanario de la Iglesia de la Santísima Trinidad hasta el murmullo de las palmas en el Valle de los Ingenios
