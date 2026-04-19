El alma deportiva de Pitajones

El trabajo de Odeynis se ha hecho sentir en los Juegos de Montaña en los que varias veces ha sido puntal para que el municipio alcance el primer lugar.

Cuando el sol comienza a colarse entre el tupido paisaje montañoso del Consejo Popular Pitajones en el lomerío trinitario, Odeynis Vázquez González ya tiene dibujado en su mente y en los trazos de su planificación, cómo hacer más llevaderos los días en esos sitios apartados del mundo, ya sea como profesor de Educación Física, de recreación o de actividad física del combinado deportivo Conrado Benítez García.

Puede ser un juego de dominó, una excursión, un juego de pelota o el ya casi desaparecido palo encebado. Él se las arregla para involucrar a los diferentes sectores etarios. Con esa concepción y los saldos que todos conocen en aquella geografía, mereció el reconocimiento como mejor profesor integral del Plan Turquino del país el pasado año.

“Todos los meses planificamos las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta las efemérides, los gustos y preferencias de la población, basado en el diagnóstico de cada comunidad: Pitajones, la 22, 23 y Los Cocos, y como profesor cada día de la semana le brindo servicios a las escuelas de esos lugares, trato de dedicarle un día a cada una y los fines de semana las voy alternando.

“Los fines de semana es cuando realizo los Festivales Deportivos Recreativos, Planes de la calle, Festival de juegos tradicionales, programa A jugar, competencias de larga y corta duración de voleibol, así como fútbol, baloncesto, béisbol. Algunas de estas modalidades se multiplicaron en el verano con proyectos como Saltando con alegría, Copa de fútbol intercomunidades, campeonatos de boxeo, de baloncesto callejero 3×3, de béisbol tradicional y béisbol cinco, ajedrez, kikimbol, las tomas deportivas Siempre Joven y Nacimiento de Chávez, la carrera por Mandela…”.

Para ello aprovecha el potencial que le ofrecen las cuatro escuelas primarias de la zona y la ESBEC Conrado Benítez, desde donde se ha destacado por fomentar el vínculo de sus educandos con la familia y ha impulsado la creación de círculos de interés de Recreación y Naturaleza, Excursionismo Deportivo, y de manera atractiva comparte los momentos de ludotecas escolares con propuestas de juegos pasivos.

Hace 24 años Odeynis trabaja sin descanso en esos parajes. Lleva a la par su labor en cuatro comunidades donde no sobran los implementos, pero sí las ganas: “Los medios los hacemos rústicos o los participantes los traen, los buscan porque les gusta el deporte, y los que se dañan, los recuperamos para medios auxiliares, también acondicionamos gimnasios rústicos”.

No está exento el lomerío de las mismas vicisitudes que vive el país por los apagones, el desabastecimiento, los problemas del transporte. Para mitigar los efectos el profesor intenta que el deporte sea una especie de bálsamo.

“Aquí en estos parajes gusta mucho el deporte, tanto a niños como a adolescentes, jóvenes y hasta personas de la llamada tercera edad, por eso no me es difícil motivarlos y una de las vías son las competencias entre las comunidades. Por ejemplo, en un Festival Deportivo Recreativo, como son variadas las actividades, participan por grupos de edades: los niños y jóvenes realizan juegos de voleibol, fútbol, baloncesto, béisbol, y los adultos participan en los juegos de mesa como dominó, ajedrez y dama, aunque también en algunos casos se mezclan. Ello lo hacemos en conjunto con los demás profesores de deportes y actividad física de la zona”.

Lo que acuñó el país con su reconocimiento no es más que la traducción de lo que su radio de acción le premia al ser merecedor del prestigio ante las diferentes organizaciones y entidades en las comunidades donde labora, no solo por su nivel de organización, sino por la constancia, la iniciativa y la creatividad.

Para atemperar la práctica deportiva a las características de aquella zona, el profesor ha logrado sistematizar opciones como el excursionismo, caminatas a lugares históricos como el monumento a Conrado Benítez, el Festival de Juegos Tradicionales como el palo encebado, carrera en cinta y el tradicional Festival de la Cotorra, que promueve intercambios con pobladores de otros lugares montañosos del municipio y la provincia.

El trabajo de Odeynis se ha hecho sentir en los Juegos de Montaña en los que varias veces ha sido puntal para que el municipio alcance el primer lugar: “Por lo general llevo niños en la modalidad de recreación, en equipos de ocho a 10, seleccionados en las cuatro comunidades. Ganar es lo que busco, por eso realizamos siempre una preparación para ese evento. Lo más importante es ver la felicidad de los pequeños cuando reconocemos su esfuerzo frente al colectivo estudiantil”.

No solo se trata de deporte. Cada vez que este le abre un resquicio, Odeynis se incorpora a trabajos convocados por organizaciones políticas y de masas de la comunidad como la chapea de áreas aledañas al parque infantil, la escuela o el terreno de béisbol y la pintura y embellecimiento de locales y viales. También pone sus venas a disposición de la solidaridad humana cuando de donar sangre se trata.

Por eso cuando la noticia de ser seleccionado como el mejor profesor integral del Plan Turquino en el país escaló las montañas de Pitajones y sus contornos, hasta las elevaciones se sintieron aludidas. Con él, de alguna manera, se premiaba al resto de sectores o instituciones como Casas de Cultura, Bibliotecas Comunitarias, que le han permitido participar, de conjunto, en eventos a nivel municipal en los que ha obtenido resultados relevantes.

“Esto ha sido para mí un privilegio porque sé que han evaluado el trabajo que realizamos los profesores en estas zonas montañosas, pues no he sido yo solo el que ha obtenido ese reconocimiento, el lauro es para todos los que laboramos aquí, incluidos los activistas a los cuales preparamos e integramos. Tenemos que agradecerle mucho a la Casa de la Cultura de la 23, que trabaja en conjunto con nosotros en todo lo que hacemos en las comunidades, nos apoyan los diversos entes que aquí laboran”.