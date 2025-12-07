En la resistencia de Cuba, el legado de Maceo y de los internacionalistas (+fotos)

Este 7 de diciembre, en el Mausoleo El Cacahual, Cuba rindió tributo al 129 aniversario de la caída en combate del Mayor General Antonio Maceo Grajales y del capitán Panchito Gómez Toro, y al 36 aniversario de la Operación Tributo

El acto político y ceremonia militar estuvo presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Fotos: Estudios Revolución)

El 7 de diciembre de 1896, el cuerpo de Antonio Maceo «cayó durante el fuego cerrado contra la infantería española».

Los enemigos pensaron que lo silenciarían para siempre, pero el General de múltiples batallas y heridas en su cuerpo se convirtió en símbolo eterno de lucha por la libertad.

Ahora, 129 años después, se le recordó, junto a su ayudante, el Capitán Panchito Gómez Toro, también caído en combate. En un acto político y ceremonia militar presidida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la figura del Lugarteniente General Antonio Maceo, fue evocada como el paradigma de los momentos difíciles.

En palabras de José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Agroalimentario, el Titán de Bronce simboliza un ascenso continuo en el duro bregar de la independencia, demostrado en las más de 800 acciones de guerra que lideró.

Enseñó con hechos que el arma más poderosa es la inteligencia, y que es posible neutralizar la abrumadora «superioridad técnica del adversario con astucia, movilidad y coraje. Además, demostró su intransigencia revolucionaria en la Protesta de Baraguá, al no querer paz sin independencia ni abolición».

Este legado se entrelazó también con el aniversario 36 de la Operación Tributo, que honró a los miles de combatientes cubanos que han cumplido misiones internacionalistas.

De ahí que, expresó Monteagudo Ruiz, esta fecha sella para siempre el vínculo entre todas las generaciones de combatientes, aquellos que murieron en el siglo XIX por la independencia de Cuba y aquellos que en el siglo XX lo hicieron «no solo en defensa de su patria, sino también de la humanidad».

A la ceremonia en El Cacahual asistieron los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y del Interior (Minint), respectivamente; el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejos de Ministros, así como dirigentes del Partido, Gobierno, organizaciones de masas y otros jefes de la FAR y del Minint.