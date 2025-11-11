En streaming: Sancti Spíritus y Camagüey se enfrentan en el «Cándido González»
Los dos conjuntos salen a la grama del coloso agramontino en el primer juego de esta subserie
Los dos conjuntos salen a la grama del coloso agramontino en el primer juego de esta subserie
RELACIONADO CON: CAMAGÜEY GALLOS SANCTI SPIRITUS SNB 64
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.