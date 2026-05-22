¿Cómo van los espirituanos en la IV Liga Élite del Béisbol cubano?

Varios de los Gallos insertados en los diferentes equipos de la lid van marcando huellas con su desempeño

Lo que sobresale en Gallo es el hecho de haber encajado en un equipo distinguido por el bateo.

Concluidas las cuartas subseries de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, varios espirituanos han marcado su desempeño en los equipos en los que están insertados como refuerzos.

Uno que recientemente dio de qué hablar fue el cabaiguanense Liuber Gallo García, quien igualó un récord en este tipo de evento al batear de 6-6 en un juego con franela de Las Tunas.

Más allá de la marca, lo que sobresale en Gallo es el hecho de haber encajado en un equipo distinguido por el bateo. Pero el muchacho ha demostrado que su inclusión en el Todos Estrellas integral de la Serie Nacional en su versión 64 fue justa.

Como primer bate de la nave tunera ha rendido muy bien y aparece entre los punteros ofensivos de su equipo. En 64 veces oficiales al bate ha pegado 23 hits (tercero del conjunto), incluidos seis dobles y un cuadrangular, para promedio de 359 con 14 anotadas (segundo). Su OBP es de 438, slugging de 500, 938 de OPS, nueve impulsadas (quinto), dos bases robadas y solo tres ponches.

En ese propio elenco Yankiel Mauris ha trabajado en tres partidos, todos como relevista. Acumula nueve entradas lanzadas, con balance de una victoria y una derrota, con 2.00 PCL, WHIP de 1.22, seis ponches y cuatro boletos.

Con la chamarreta de Mayabeque, el emblemático Frederich Cepeda Cruz ha seguido aumentando su producción ofensiva y engordando su listado de marcas históricas.

Desde su puesto de designado, ha bateado 20 hits, incluidos cuatro dobles y un cuadrangular (segundo de su elenco) en 50 veces al bate, para average de 400. Suma además cuatro anotadas, 544 de OBP, 540 de slugging, 1084 de OPS, nueve impulsadas (quinto) y 17 boletos.

Con ese propio equipo no le ha ido muy bien al lanzador Yohanny Diosmel Hernández Cruz, quien ha participado en cuatro juegos, todos como relevista y suma una derrota sin victorias en solo 2.2 entradas de actuación, con alto promedio de 6.75 PCL, 1.88 WHIP, un ponche y dos boletos.

En su primera incursión como refuerzo José Luis Brañas Rojas ha tenido bastante actividad con Los Cachorros de Holguín. Ha actuado en cuatro partidos, tres como abridor y dos como relevista y balance de una victoria y una derrota. Ha laborado en 16.2 entradas, el tercero que más ha subido al box dentro del conjunto, con excelente promedio de efectividad de 2.70 y WHIP de 1.50, ocho ponches propinados y siete boletos concedidos.

En su repitencia con los azules de la capital también Fernando Betanzos Marrero ha sido muy utilizado por la dirección. Ha salido en seis encuentros, todos como relevista, tiene balance de una victoria sin derrota y dos juegos salvados en 14.2 entradas de actuación, el tercero que más ha salido. Exhibe un muy buen promedio de efectividad de 2.45 PCL y 1.23 de WHIP, 10 ponches y ocho boletos.

Muy poco han podido hacer los yayaberos Yanielquis Duardo Rojas y Carlos Michel Benavides Díaz para la causa de los Cocodrilos de Matanzas, increíblemente en el sótano de la tabla de posiciones.

El primero ha sido llamado como apagafuegos en dos ocasiones, en las que ha salvado un juego para recortar a dos la cifra que le falta para arribar a los 100 en Series Nacionales.

El trinitario ha laborado en 2.2 entradas con un promedio de efectividad que nada tiene que ver con su calidad: 10.13 PCL y 2.25 de WHIP, en parte porque ha permitido tres carreras limpias y menos de tres innings, ha propinado tres ponches y regalado un boleto.

Por su parte, Benavides también ha trabajado en dos partidos como relevista, con un juego ganado en 2.1 entradas, en las que no ha permitido carreras limpias, mientras registra tres ponches y un boleto

Contra viento y marea, la Liga Elite está por llegar a la mitad de su calendario. A punto de entrar en sus quintas subseries Industriales encabeza la tabla de posiciones, seguido de Las Tunas, Artemisa y Holguín, nada definitorio cuando al evento le falta más calendario del que ya ha consumido.

Lo que muestra hasta ahora es predominio del bateo, con 303 de promedio colectivo y un elevado 5.77 PCL de los lanzadores, mientras la defensa es de 970.

Algo positivo para los espirituanos es que todos se han mantenido en sus respectivos elencos, un mal que ha atacado la liga desde su inicio, tanto como su escasa visibilidad entre los prolongados apagones y la mala conectividad.

Se mantiene el incentivo de que quienes se destaquen pueden aspirar a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Lo otro es que pueda completar su calendario, hasta ahora menos afectado que el de la Serie Nacional y que logre atrapar a seguidores para animar sus graderíos.