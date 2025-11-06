En streaming: Sancti Spíritus y Santiago de Cuba se enfrentan en el «Huelga»
Los dos conjuntos salen a la grama del coloso espirituano en el segundo juego de esta subserie
Los dos conjuntos salen a la grama del coloso espirituano en el segundo juego de esta subserie
RELACIONADO CON: DEPORTE ESPIRITUANO GALLOS SANCTI SPÍRITUS SANTIAGO DE CUBA SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL SNB 64
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.