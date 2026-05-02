Frederich Cepeda, primer cubano con 2 600 hits en torneos nacionales (+streaming)

Con 27 temporadas, el espirituano fue convocado ahora para reforzar la nómina de los Huracanes de Mayabeque, oportunidad que le permite seguir enriqueciendo su currículo individual

Cepeda rompió este récord en el primer juego de la IV Liga Élite entre Mayabeque y Matanzas.

En el inicio de la IV Liga Élite de Béisbol, el estelar espirituano Frederich Cepeda se convirtió en el primer jugador en arribar a los 2 600 hits en campeonatos cubanos de este deporte, hazaña que logró en el estadio Victoria de Girón frente al villaclareño José Carlos Quesada, pitcher de los Cocodrilos de Matanzas.

Con 27 temporadas, el espirituano fue convocado ahora para reforzar la nómina de los Huracanes de Mayabeque, oportunidad que le permite seguir enriqueciendo un currículo individual que clasifica entre los mejores de todos los tiempos en el béisbol cubano.

El Gallo mayor concluyó la pasada Serie Nacional con 2 599 imparables, según los archivos del estadístico Benigno Daquinta, y resulta curioso que su escolta en ese escalafón, Yordanis Samón (2 567), viste su mismo uniforme en el certamen.

El espirituano está próximo a romper otro récord, pues se encuentra a solo 17 carreras anotadas de 1600, cifra únicamente lograda por el habanero Enrique Díaz (1638) durante 26 campañas beisboleras sobre el diamante.

Para el espirituano será la oportunidad de reafirmarse como dueño de las marcas históricas en impulsadas, extrabases y boletos.

Pero mientras las estadísticas se frotan las manos, al emblemático pelotero lo animan otras expectativas: “Estoy muy contento por la oportunidad de estar otra vez en la Élite y le estoy muy agradecido a Mayabeque por haberme elegido. Las marcas van llegando con el tiempo y, gracias a Dios, me he podido mantener jugando en el terreno con resultados a través de los años. El principal objetivo es ayudar al equipo, es en lo que me enfoco y las marcas vendrán mientras los juegos van pasando”.