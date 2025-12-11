En su punto más prolífico lluvia de estrellas Gemínidas

Las Gemínidas, una de las últimas grandes lluvias de meteoros del año y de las más prolíficas, alcanzará su pico los días 13 y 14, cuando serán visibles hasta 150 meteoros por hora.
Los meteoros Gemínidas son muy brillantes, tienen colas largas y una amplia variedad de colores: principalmente son blancos, algunos amarillos y pocos son rojos, azules y verdes.
Una de las razones que causan este fenómeno es que los meteoroides de esta corriente contienen trazas de metales como el sodio y el calcio; el mismo efecto se utiliza para hacer que los fuegos artificiales sean coloridos.
Es además la única notable lluvia de estrellas que no proviene de un cometa: son restos dejados por el asteroide 3200 Faetón que es una roca espacial gigante que tiene un diámetro de seis kilómetros y fue nombrado en honor a Faetón, hijo del dios del Sol Helios en la mitología griega.
La órbita de 3200 Faetón es alargada y recuerda a la de un cometa; este asteroide completa una órbita cada 1,4 años y deja un rastro de escombros, según informó el portal starwalk.space.
Sin embargo, no tiene una cola de polvo o de gas típica de cometas y por eso no se considera uno de ellos.
Puedes observar las Gemínidas desde cualquier lugar del mundo bajo condiciones de cielo oscuro y despejado, pero los observadores del hemisferio norte tendrán una mejor vista.
