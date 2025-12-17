En Taguasco se sigue haciendo Revolución (+fotos)

Sesenta y siete años después de liberado este territorio espirituano por fuerzas rebeldes, continúa la obra pensada por Fidel

El pueblo de celebró el aniversario 67 de la liberación de Taguasco. (Fotos: Adriana Alfonso/Escambray)

Una representación de los habitantes de Taguasco conmemoraron, en la mañana de este 17 de diciembre, el aniversario 67 de la liberación del poblado; acción coordinada por Armando Acosta Cordero y dirigida por Máximo Sánchez.

Alumnos de la escuela primaria Félix Varela dedicaron canciones y poemas a su tierra y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. En sus palabras Dayamí de la Rosa, trabajadora del sector de la Educación, evocó la participación de taguasquenses en la gesta libertaria desde el siglo XIX.

Primera secretaria del Partido en el municipio, Yanuaria Sehara Hernández.

Las filas del Partido, la Juventud y la Asociación de Combatientes de la Revolución sumaron miembros durante la conmemoración, en la que participaron Elaine Plasencia Afonso y Yaquelín de la Paz Ramos, miembro del Buró Provincial del Partido y coordinadora de Programas y Objetivos en el Gobierno Provincial, respectivamente.

Las organizaciones políticas reconocieron el trabajo desarrollado por trabajadores de la Empresa Eléctrica, la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández y la dirección de la Vivienda en las acciones de recuperación en el Oriente del país tras el paso del huracán Melissa.









También fueron distinguidas instituciones con excelentes resultados durante el 2025, entre las que destacan las direcciones municipales de Educación y Cultura, el órgano municipal de la Fiscalía General de la República, la empresa Cemento Siguaney y el coloso azucarero de Taguasco.

La primera secretaria del Partido en el municipio, Yanuaria Sehara Hernández, reafirmó que en este terruño se sigue haciendo Revolución. “Aquí seguimos en Patria o Muerte, trabajando sin descanso en todos los frentes”. Repasó, además, los logros del territorio durante el año que casi culmina.