Felicita Raúl Castro al Ejército Oriental en su aniversario 65

En esta significativa ocasión, llegue también el sentido tributo y respeto a los caídos en el cumplimiento del deber, subrayó Raúl en su misiva

La fundación del Ejército Oriental ocurrió el 21 de abril de 1961 tras la victoria en Playa Girón.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, felicitó hoy en una misiva al Ejército Oriental en ocasión del aniversario 65 de su fundación, ocurrida el 21 de abril de 1961 tras la victoria en Playa Girón.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias reproduce íntegramente la carta publicada a través del perfil en Facebook del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar):

La Habana, 21 de abril de 2026.

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz».

Queridos combatientes del Ejército Oriental:

Arribamos este 21 de abril al 65 aniversario de la fundación del Ejército Oriental, ocurrida apenas dos días después de la gran victoria en las arenas de Playa Girón y en medio de la efervescencia revolucionaria que sentíamos todos luego de propinarle al imperio su primera derrota en América.

Recuerdo de aquellas jornadas fundacionales la orden dada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien afirmaba que «¡Si salvamos Oriente, salvamos la Revolución!», convencido de la importancia estratégica de esa región histórica y geográficamente crucial.

A partir de entonces, se forjó el camino del denominado «Señor Ejército», no solo por su poderío militar, sino por su historia combativa, por el siempre decidido enfrentamiento a las provocaciones y agresiones enemigas, y por su probada abnegación en las gloriosas misiones internacionalistas.

Válido destacar su aporte a nuestra concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo y su aplicación creadora, sobre todo en estos tiempos de constante amenaza a la patria socialista.

Aún frescas, además, las imágenes de sus valientes tropas en las labores de salvamento y rescate, y luego en la recuperación tras los devastadores vientos del huracán Melissa, práctica que ha marcado toda su historia y por la que han recibido el agradecimiento de nuestro querido pueblo.

En esta significativa ocasión, llegue también el sentido tributo y respeto a los caídos en el cumplimiento del deber. Que la honra diaria a nuestros héroes impulse la firme convicción de que el Ejército Oriental enfrentará con firmeza cualquier agresión enemiga, hasta alcanzar la victoria.

En este nuevo aniversario, envío a sus fundadores y a todos los combatientes, mi felicitación por los resultados alcanzados.

Un fuerte abrazo,

Raúl Castro Ruz.