En Trinidad: Fidel por siempre (+fotos)

Hasta el aeropuerto Alberto Delgado llegó una representación del pueblo y sus dirigentes para conmemorar el aniversario 66 de la derrota sobre la conspiración trujillista y evocar la eterna presencia del líder cubano en esta ciudad

En este lugar sagrado de Trinidad se rindió homenaje a los héroes caídos. (Foto: Facebook)

Nada tan simbólico como ver a los jóvenes acompañando a la generación histórica en el homenaje que Trinidad dedica, cada 13 de agosto, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por su natalicio y por la impronta que dejó esculpida en esta tierra, en la que celebró su cumpleaños 33 mientras ponía punto final a la conspiración trujillista.

Solo un estratega de la talla de Fidel —al tanto de los hechos— pudo neutralizar el complot y el intento de invasión mercenaria por la pista de aterrizaje del aeropuerto Alberto Delgado de esta ciudad, donde una representación del pueblo hoy evocó la eterna presencia del líder cubano y sus ideales de justicia defendidos a lo largo de su fecunda vida.

Y fue justamente en este lugar sagrado, junto a combatientes y familiares de los caídos en estas acciones, en el que Abram Sánchez González, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Sancti Spíritus, entregó a Julio Jiménez López, miembro del Buró Provincial del Partido, el programa conmemorativo por el centenario del natalicio de Fidel Castro en predios espirituanos.





Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray

Rayma María Lascaiba, dirigente de la UJC, se refirió al compromiso de las nuevas generaciones de mantener vivo el legado de un hombre que trascendió su tiempo y es inspiración permanente para quienes llevan bien adentro sus sueños y convicciones.







Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray

Durante la conmemoración, entre versos y canciones, se entregaron carnés del Partido Comunista de Cuba a nuevos miembros de la organización de vanguardia y reconocimientos a varias entidades del municipio con resultados en su desempeño.

Igualmente se hizo entrega del carné y sello que los acredita como miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a un grupo de compañeros con una trayectoria relevante en defensa de la patria.

Durante la jornada, además, se visitaron obras concluidas en el saludo al 26 de Julio y el cumpleaños de Fidel, entre ellas algunas salas y servicios concluidos en el Hospital General de Trinidad Tomás Carrera Galiano y el reparto Félix Salabarría, uno de los barrios en transformación beneficiados este año en el sureño territorio.