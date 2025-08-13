En Trinidad: Fidel por siempre (+fotos)

Nada tan simbólico como ver a los jóvenes acompañando a la generación histórica en el homenaje que Trinidad dedica, cada 13 de agosto, al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz por su natalicio y por la impronta que dejó esculpida en esta tierra, en la que celebró su cumpleaños 33 mientras ponía punto final a la conspiración trujillista.
Solo un estratega de la talla de Fidel —al tanto de los hechos— pudo neutralizar el complot y el intento de invasión mercenaria por la pista de aterrizaje del aeropuerto Alberto Delgado de esta ciudad, donde una representación del pueblo hoy evocó la eterna presencia del líder cubano y sus ideales de justicia defendidos a lo largo de su fecunda vida.
Y fue justamente en este lugar sagrado, junto a combatientes y familiares de los caídos en estas acciones, en el que Abram Sánchez González, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Sancti Spíritus, entregó a Julio Jiménez López, miembro del Buró Provincial del Partido, el programa conmemorativo por el centenario del natalicio de Fidel Castro en predios espirituanos.
Rayma María Lascaiba, dirigente de la UJC, se refirió al compromiso de las nuevas generaciones de mantener vivo el legado de un hombre que trascendió su tiempo y es inspiración permanente para quienes llevan bien adentro sus sueños y convicciones.
Durante la conmemoración, entre versos y canciones, se entregaron carnés del Partido Comunista de Cuba a nuevos miembros de la organización de vanguardia y reconocimientos a varias entidades del municipio con resultados en su desempeño.
Igualmente se hizo entrega del carné y sello que los acredita como miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a un grupo de compañeros con una trayectoria relevante en defensa de la patria.
Durante la jornada, además, se visitaron obras concluidas en el saludo al 26 de Julio y el cumpleaños de Fidel, entre ellas algunas salas y servicios concluidos en el Hospital General de Trinidad Tomás Carrera Galiano y el reparto Félix Salabarría, uno de los barrios en transformación beneficiados este año en el sureño territorio.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.