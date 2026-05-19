Aumentan interrupciones de las señales televisivas y radiales en el municipio de Trinidad

La falta de electricidad, la escasez de combustible para los grupos electrógenos y la obsolescencia tecnológica interrumpen las señales de radio y televisión que emite el Centro Transmisor de RadioCuba en Trinidad

La antena de RadioCuba en La Vigía, afectada por cortes eléctricos y obsolescencia tecnológica. Foto: Juan Carlos Naranjo

Desde 2025, los trinitarios sufren interrupciones sistemáticas de las señales televisivas y radiales que amplifica el Centro Transmisor de RadioCuba, ubicado en la Loma de La Vigía. La ausencia reiterada del servicio eléctrico en el circuito 93 que alimenta esa estructura, la escasez de combustible para echar a andar los grupos electrógenos y la obsolescencia de estos han agravado las afectaciones hasta hacerlas más notables y críticas.

En busca de respuestas, Radio Trinidad dialogó nuevamente con Yaneisy Álvarez Rodríguez, directora de la División de RadioCuba en la provincia de Sancti Spíritus, quien detalló los obstáculos que impiden estabilizar el servicio.

Sobre la posibilidad de instalar paneles solares que suplan la falta de fluido eléctrico en La Vigía, Álvarez Rodríguez explicó que la alternativa se encuentra en fase de proyecto, sin concretar aún, debido al elevado consumo energético del centro transmisor. «Estamos hablando de 1.5 megas, lo que llevaría un parque de paneles solares; una inversión muy grande que solo sería viable de conjunto con la Unión Eléctrica e implicaría varios millones de pesos», precisó. En consecuencia, esa alternativa no es posible por el momento.

Acerca de la asignación de combustible para el arranque de los grupos electrógenos, la directiva reconoció la crítica situación del combustible en el país para mantener los servicios de radio y televisión las 24 horas. «Las afectaciones reiteradas son por dicho motivo; entonces tratamos de priorizar las emisiones estelares de los noticieros y la Revista de la Mañana, y a veces ni siquiera esos espacios logramos mantener al aire», admitió. Aseguró, no obstante, que cuando llega el combustible no hay pérdida de tiempo para trasladarlo hasta Trinidad.

Al valorar el estado técnico de los transmisores y las plantas auxiliares, la directora de RadioCuba en Sancti Spíritus subrayó que las señales de radio y televisión se afectan cada día más, no solo en Trinidad sino en otros territorios, debido a la obsolescencia tecnológica y la sobreexplotación de los equipos. Recordó que los transmisores fueron instalados en 2006 y que desde 2014 la entidad no recibe partes ni piezas de repuesto, pues los fabricantes migraron hacia tecnologías más modernas.

Álvarez Rodríguez insistió en que la obsolescencia del equipamiento provoca que, incluso con servicio eléctrico, las señales televisivas y radiales muestren intermitencia en ocasiones.

«Sí sabemos que tenemos transmisores afectados, otros fuera de servicio, pero no ha sido por falta de gestión, sino por déficit de recursos y la obsolescencia tecnológica que agrava la situación. Haremos todos los esfuerzos para garantizar, dentro de lo posible, las señales de radio y televisión, mucho más en estos momentos cuando la población necesita tener la información precisa», concluyó.

Desde el Centro Transmisor de RadioCuba, ubicado en la Loma de La Vigía, se amplifican las señales televisivas y la frecuencia modulada (FM) de las emisoras Radio Sancti Spíritus, Rebelde, Progreso y Habana Radio.

La prensa trinitaria volverá sobre el tema solo cuando surja una novedad que lo amerite, para ofrecer así la información oportuna.