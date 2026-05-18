En Trinidad taller sobre Agroecología con enfoque de género

La iniciativa es resultado del Programa Municipios Sostenibles, en fase de implementación, el cual beneficiará a un grupo de productores de frijol y ganado ovino-caprino

Involucrar a productores y otros actores locales en estas actividades resulta esencial para la sostenibilidad del programa. (Texto y fotos: Ana Martha Panadés Rodríguez/Escambray)

El Programa Municipios Sostenibles, que beneficia a ocho localidades cubanas, apuesta por la transición ecológica y la incorporación de prácticas agrícolas sostenibles y en armonía con el medio ambiente.

Involucrar a productores y otros actores locales en estas actividades resulta esencial para la sostenibilidad del programa, como demostró el Primer Taller de Sistematización de las cadenas de valor de ganado ovino-caprino y de frijol para el consumo, con enfoque de transición ecológica, desarrollado en Trinidad, uno de los territorios beneficiados por la iniciativa.

Se trata del primer ejercicio de este tipo organizado por la Coordinación Municipal del Programa, con un saldo muy favorable no solo por la participación de los productores, sino por la pertinencia de las temáticas relacionadas con la agroecología y sus beneficios, la igualdad de género y las alianzas necesarias para un modelo de gobernanza más participativo.

Dalgis Dueñas Boggiano, coordinadora del programa en este sureño territorio, abordó los elementos fundamentales en los que se centra el proyecto municipal, avalado por la realización de un diagnóstico que identificó brechas y oportunidades en función de impulsar el desarrollo sostenible.

Explicó, además, que el programa, financiado por la Unión Europea (UE), se encuentra en fase de implementación, por lo que ya se trabaja en el plan de adquisiciones de recursos e insumos necesarios para avanzar hacia la transición ecológica en los escenarios productivos identificados.

El taller, con sede en la hacienda Guáimaro, estuvo presidido por Yulieski Cristo, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Jorge Vadivia, viceintendente que atiende, entre las líneas estratégicas, la producción de alimentos. Ambas autoridades reconocieron los beneficios del proyecto para Trinidad.

El programa Municipios Sostenibles se implementa a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, además de las contrapartes nacionales, los Ministerios de Economía y Planificación y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con su centro de Desarrollo Local y Comunitario.