En video: Gesto solidario de combatientes espirituanos con el oriente de Cuba

Brigadas del Ministerio del Interior (Minint) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Sancti Spíritus extienden su ayuda solidaria con el pueblo del oriente cubano ante los embates del poderoso huracán Melissa

Redacción Escambray

28 octubre, 2025 - 10:35am

Con premisa de salvar la vida humana una representación de combatientes espirituanos partió este lunes hacia el oriente cubano. (Foto: Captura de pantalla)

