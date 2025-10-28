En video: Gesto solidario de combatientes espirituanos con el oriente de Cuba

Brigadas del Ministerio del Interior (Minint) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Sancti Spíritus extienden su ayuda solidaria con el pueblo del oriente cubano ante los embates del poderoso huracán Melissa

Con premisa de salvar la vida humana una representación de combatientes espirituanos partió este lunes hacia el oriente cubano. (Foto: Captura de pantalla)