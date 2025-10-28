En video: Gesto solidario de combatientes espirituanos con el oriente de Cuba
Brigadas del Ministerio del Interior (Minint) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Sancti Spíritus extienden su ayuda solidaria con el pueblo del oriente cubano ante los embates del poderoso huracán Melissa
