Jorge, el guajiro de Kilo-12

Así conocen los vecinos de ese consejo popular espirituano al mayor Jorge Luis Salas Lorenzo, jefe de sector, responsabilidad que asume desde el año 2022

Tras más de 25 años de servicio, el mayor Jorge Luis Salas Lorenzo espera jubilarse en el sector Kilo-12, donde asegura sentirse como en casa. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

El mayor Jorge Luis Salas Lorenzo se desempeña desde el año 2022 como jefe de sector del Consejo Popular Kilo-12, de la ciudad de Sancti Spíritus, una responsabilidad que ha asumido con mucho empeño, pues esta zona es una de las más complejas en el territorio espirituano.

“Cuando llegué al Kilo-12 el trabajo fue muy difícil, pues esta zona de la ciudad es difícil, incluso una de las más afectadas por la delincuencia a nivel nacional, pero fue un reto que asumí y hemos logrado mejorar esos indicadores”, refiere.

Jorge es oriundo de la localidad de San Andrés, muy cerca de la reconocida presa Zaza, donde también fungió como jefe de sector durante casi 20 años.

“Siempre trabajé en zonas de campo, allí me acostumbré a salir sobre las siete de la mañana de la casa para llegar hasta la oficina y así saludar a los vecinos, conocer sus preocupaciones y tener mayor control del lugar; esa es la rutina que sigo hoy”, asegura.

Precisamente, por su origen campesino y años de trabajo en zonas rurales sus compañeros, familiares y vecinos lo conocen como el Guajiro, un apodo del que dice sentirse muy orgulloso.

“Ya van a ser 25 años de servicio como oficial, cuatro de ellos en el Kilo-12, un lugar en el que me he sentido bienvenido; por eso deseo poder retirarme aquí en un futuro”, apunta.

Sobre su labor en este consejo popular espirituano afirma: “Los tres jefes de sector de Kilo-12 y el equipo de trabajo que nos apoya hemos logrado, tras mucho tiempo, reducir el índice de delincuencia en la zona; además de acercarnos a un tema tan sensible como los menores. Siempre intentamos llegar a sus familias, apoyarnos en ellos para evitar que estos jóvenes incurran en delitos”.

A esta labor se suman las visitas constantes de los vecinos hasta su hogar y las largas jornadas que se hacen más llevaderas gracias al apoyo de su familia, en particular de su esposa Bertha, a quien también todos conocen en la zona.

“Vivo enamorado de mi sector, aquí me siento en casa y feliz de saber que mi trabajo junto a mis compañeros ha contribuido a solucionar problemas importantes en la comunidad y hacer de este un sector de referencia a nivel de país”, concluye Jorge.