Encabeza presidente de Cuba debates en comisiones de la Asamblea Nacional (+post)

Los diputados analizan el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026, así como los proyectos de dictámenes de las leyes en trámite. (Foto: @AsambleaCuba)

El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro, Manuel Marrero, participan este 17 de diciembre en debates de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento), previo al Sexto Período Ordinario de Sesiones de su X Legislatura.

Según informó la cuenta oficial en X del órgano legislativo, las comisiones permanentes de la ANPP sesionan por videoconferencia y analizan el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para 2026, así como los proyectos de dictámenes de las leyes en trámite.

Asimismo, en los salones del Capitolio Nacional —sede del Legislativo cubano— se abordarán diversos asuntos de crucial importancia para la vida económica y social del país, que atraviesa una severa crisis, fundamentalmente agravada por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la nación caribeña.

De acuerdo con la agenda prevista, este 18 de diciembre tendrá lugar la sesión plenaria con la participación de la totalidad de los diputados, también mediante videoconferencia.