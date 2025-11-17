Encabezó Díaz-Canel acto en Cuba por Día Internacional de Estudiantes

Cuba y sus estudiantes rememoraron el aniversario 20 del discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad de la Habana por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, el 17 de noviembre de 2005

Acto central nacional por el Día Internacional de los Estudiantes. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó este 17 de noviembre el acto central nacional por el Día Internacional de los Estudiantes, celebrado en el Aula Magna de la capitalina Universidad de La Habana.

En la conmemoración estuvieron presentes también, el primer ministro Manuel Marrero, y el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales, así como el comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura.

Más temprano este lunes, representantes de la Federación Estudiantil Universitaria, de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y de la Unión de Jóvenes Comunistas, depositaron una ofrenda floral en el monumento que guarda las cenizas del líder estudiantil Julio Antonio Mella (1903-1929), ubicado cerca de la Colina Universitaria.

En ese sitio de marcado simbolismo para la comunidad universitaria, los líderes de esas organizaciones junto a parte de su membresía patentizaron su compromiso de mantenerse leales al legado de Mella y reflexionaron sobre el rol de la juventud cubana en el escenario actual .

Cuba y sus estudiantes rememoran hoy el aniversario 20 del discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad de la Habana por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, el 17 de noviembre de 2005.

En esa pieza oratoria, el estadista llamó la atención sobre los riesgos que se ciernen sobre los procesos revolucionarios debido a errores internos de sus propias fuerzas.