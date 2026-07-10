Saltadora Leyanis Pérez se estrena sobre los 15 metros

La vigente campeona del mundo, tanto al aire libre como bajo techo, dio el mejor salto oficial de su vida con 15.06 metros

Leyanis triunfó este viernes en el Herculis EBS, la parada de la Diamond League de atletismo 2026 en Mónaco.

Desde antes de coronarse campeona en salto triple en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la competencia en la que desde entonces no ha parado de ganar, Leyanis Pérez tenía un objetivo: superar la barrera de los 15 metros, algo que sabía entonces que tenía en sus piernas pero que no ha conseguido de manera oficial hasta este 10 de julio de 2026, en el Herculis EBS, la parada de la Diamond League de atletismo 2026 en Mónaco.

La vigente campeona del mundo, tanto al aire libre como bajo techo, dio el mejor salto oficial de su vida con 15.06 metros.

Una marca que, además, le dio la victoria ante la joya senegalesa Saly Sarr, de solo 23 años y ya medallista de bronce en el Mundial Indoor 2026, quien fue segunda (14.99 metros, también su mejor marca personal). Tercera fue Thea Lafond, campeona olímpica en París 2024, con un mejor salto de 14.79 metros.

Así, quedaron relegadas fuera del top-3 las otras dos cubanas en competencia: Davisleydi Velazco, que llegaba de ganar dos paradas de la Diamond League; y Liadagmis Povea, medallista mundial.

Velazco era, sobre el papel, una de las favoritas al triunfo en Mónaco al estar realizando una gran temporada 2026, en la que ha ganado todas las competencias en las que ha participado esta temporada, excepto el Penn Relay Carnival de abril, donde fue segunda; también llegaba de deslumbrar al mundo al batir su mejor marca personal (15.13 metros) en la parada de la Diamond League 2026 en Doha. En Mónaco, sin embargo, no se acercó a la barrera de los 15 metros y finalizó en cuarta posición. Por su parte, Povea fue quinta en el Herculis.

(Tomado de la página oficial del COI)