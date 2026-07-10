Reportan nueva caída del Sistema Eléctrico Nacional

Ya se han activado los protocolos establecidos para comenzar con las labores de recuperación del servicio en todo el país, de acuerdo con el comunicado divulgado por el Ministerio de Energía y Minas

El Sistema Eléctrico Nacional volvió a desconectarse. (Foto: Cubadebate)

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba confirmó este viernes la ocurrencia de una nueva desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según informó a través de su cuenta oficial en la red social X .

El comunicado, publicado en la tarde del 10 de julio de 2026, señala que ya se han activado los protocolos establecidos para comenzar con las labores de recuperación del servicio en todo el país.