Estados Unidos comete nueva ejecución extrajudicial en el Pacífico Oriental

Este hecho se suma a ejecuciones anteriores recientes, donde se reportaron cinco víctimas en ataques contra embarcaciones distintas

Estas operaciones se agregan a más de treinta ofensivas previas contra embarcaciones en aguas internacionales. (Foto: U.S. Southern Command/NTB/IMAGO)

El Comando Sur de Estados Unidos informó este lunes que destruyó una embarcación en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en una operación atribuida a la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y en la que una persona fue ejecutada extrajudicialmente.

De acuerdo con el comunicado, la nave fue señalada de participar en actividades de narcotráfico, aunque no se presentaron pruebas que respalden dichas acusaciones.

La acción militar dejó una persona asesinada, según la publicación oficial en X. Este hecho se suma a ejecuciones anteriores recientes, donde se reportaron cinco víctimas en ataques contra embarcaciones distintas.

El ataque, al igual que los anteriores, fue ordenado directamente por el secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, y ejecutado por la fuerza especial mencionada. El anuncio reiteró que las embarcaciones transitaban por rutas identificadas como corredores del narcotráfico.

Estas operaciones se agregan a más de treinta ofensivas previas contra embarcaciones en aguas internacionales, realizadas desde septiembre. Washington ha vinculado estas acciones con el combate al tráfico de drogas y con supuestas conexiones con Venezuela, país señalado por el Gobierno estadounidense como promotor de la distribución de sustancias ilícitas, sin aportar evidencias concretas.

Según cifras difundidas, al menos 105 personas han sido asesinados en 26 bombardeos efectuados por fuerzas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico desde el 2 de septiembre anterior. Diversas organizaciones internacionales han cuestionado la falta de transparencia en torno a estas operaciones.

El Comando Sur subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia regional para neutralizar redes criminales transnacionales, en un contexto de creciente tensión en el Caribe y América Latina.

La ausencia de detalles sobre la ubicación exacta de los ataques y la falta de pruebas verificables han generado interrogantes sobre la legalidad y legitimidad de estas operaciones, que se desarrollan en un escenario marcado por la disputa geopolítica y la intensificación de la presencia militar en aguas internacionales.