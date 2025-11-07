Estados Unidos ralentiza operación militar contra Venezuela

El Senado estadounidense se quedó a dos votos de aprobar un proyecto de ley para detener los ataques contra Venezuela

El Departamento de Guerra prosigue su campaña de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Oriental. (Foto: Internet)

De acuerdo con las publicaciones más recientes de la propia Marina de Guerra de Estados Unidos, tres días después de pasar por el estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno y avanzado de la marina estadounidense, no se ha movido del norte de África, según una confirmación obtenida por el medio especializado en asuntos militares, The War Zone.

En paralelo a la pausa operativa del portaviones, el Senado estadounidense se quedó a dos votos de aprobar un proyecto de ley para detener los ataques contra Venezuela y además de la oposición, algunos legisladores republicanos también se manifestaron a favor de revertir la escalada. En tanto, senadores que dieron su apoyo al Ejecutivo y que rechazaron la propuesta confirman que, en los últimos días, no ha habido movimientos significativos.

A la salida de la sesión, el republicano Todd Young aportó luces sobre la situación actual. El senador publicó en redes sociales que su voto negativo no era un respaldo a las acciones del Departamento de Guerra, sino el producto de múltiples consultas previas. Todo indica que esas consultas, realizadas a funcionarios de la administración Trump, ratifican que, de momento, ni hay planes ni razones legales para una operación contra Venezuela.

Mientras tanto, el Departamento de Guerra prosigue su campaña de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico Oriental; y sectores de la extrema derecha iberoamericana hablan de semanas, e incluso horas, para que se produzca una incursión militar en la nación bolivariana.

En concreto, la propia marina estadounidense ha hecho publicaciones recientes haciendo referencia a los trabajos que lleva adelante en este portaaviones de propulsión nuclear, así como a la Sexta Flota, destinada fundamentalmente a Europa, África y el Mediterráneo.

En medio del laberinto de la Casa Blanca, las ambiciones de los extremistas violentos fuera de Venezuela pronostican acciones bélicas mientras llaman a la guerra; sin embargo, el portaaviones nuclear que tanto celebran parece no haber iniciado aún su travesía por el Atlántico.

En Venezuela, la vida real transcurre entre las compras navideñas y la organización de un nuevo proceso electoral, al que se han postulado casi 40 mil proyectos que conforman la consolidación del Poder Comunitario, el portaaviones más potente de la Revolución Bolivariana.