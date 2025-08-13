Europa sin respiro ante incendios forestales y calor extremo

Centenares de bomberos y medios de extinción se han destinado para controlar el avance destructivo del fuego. (Foto: PL)

Cuatro grandes incendios azotan este miércoles a Portugal mientras el sur de Europa sigue siendo epicentro de decenas de siniestros avivados por el calor extremo y la sequía.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera señala que 12 distritos del territorio continental están bajo aviso naranja hasta este jueves debido a las altas temperaturas, en un país donde este año las llamas ya han consumido superficie de casi 60 mil hectáreas, según cifras del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques.

Francia, España, Albania, Italia, Grecia, Montenegro y Croacia dan la batalla ante incendios de diversas magnitud, destinando centenares de bomberos y medios de extinción para controlar el avance destructivo del fuego.

Cifras del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales informan que más de 350 mil hectáreas se han quemado en toda Europa desde principios de año, con al menos mil 478 incendios detectados hasta la fecha.

En este contexto, el servicio meteorológico Météo-France emitió alerta roja -la máxima- para 14 departamentos del sur del país ya que las temperaturas alcanzaron los 42 grados celsius.

Hace pocos días la nación gala sufrió un enorme incendio forestal en la región sureña de Aude, catalogado como el más grande allí desde 1949, según las autoridades.

España reporta la ocurrencia de decenas de incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas y afectado a la población en ciudades de Castilla y León, Cádiz y en varias zonas residenciales al norte de Madrid.

El domingo último, cerca del Monte Vesubio, en el sur de Italia, docenas de incendios se suscitaron cerrando senderos de montaña, y el Ministerio de salud emitió alertas rojas por calor para 16 ciudades.

Varios siniestros están activos en Albania, de acuerdo con reportes de medios, y otros países de los Balcanes también luchan para controlar las llamas.

En Montenegro trascendió que los incendios cerca de la capital Podgorica enviaron columnas de humo sobre la ciudad, y en Croacia los bomberos pudieron controlar un incendio cerca de la ciudad de Split a inicios de esta semana.