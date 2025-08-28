Evolucionan favorablemente pacientes accidentadas por atropello en La Habana

Las tres las pacientes se encuentran reportadas de cuidados con buena respuesta a los tratamientos médicos que se le han aplicado y sin la aparición hasta el momento de ninguna lesión que comprometa sus vidas

Los especialistas del «Calixto García» han mantenido un seguimiento constante a las pacientes, con el acompañamiento de autoridades de la Dirección Provincial de Salud y del Minsap.

Iliovanys Betancourt Plaza, directora general del Hospital Clínico Quirúrgico Docente General Calixto García, confirmó que las tres pacientes hospitalizadas en esa institución a causa del lamentable hecho ocurrido el pasado lunes en La Habana donde varias personas fueron atropelladas se mantienen con evolución positiva.

Al actualizar el parte médico, la doctora apuntó que las pacientes se encuentran reportadas de cuidados con buena respuesta a los tratamientos médicos que se le han aplicado y sin la aparición hasta el momento de ninguna lesión que comprometa sus vidas.

Precisó que, de estas pacientes que se mantiene en el centro hospitalario, una está propuesta de alta, la cual debe concretarse en las próximas 24 horas.

Iliovanys Betancourt Plaza, directora general del Hospital Clínico Quirúrgico Docente General Calixto García. (Foto: ACN)

De los ocho lesionados en un principio, señaló que en el Centro se recibieron siete, de ellos una menor con su mamá, que fueron trasladadas el mismo día al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez para el seguimiento de su salud, pues requería cuidado por la especialidad, y su madre, con lesiones leves, fue quien la acompañó.

Del resto se cuenta lamentablemente una fallecida, cuya defunción ocurrió en las primeras horas de su llegada a la institución, y el resto de los pacientes que evolucionaron positivamente y fueron dados de alta al día siguiente, explicó.

Betancourt Plaza destacó que, desde su llegada, el equipo médico de guardia y posteriormente el del centro ha mantenido un seguimiento constante a las pacientes, con el acompañamiento de autoridades de la Dirección Provincial de Salud y del Ministerio de Salud (Minsap), además de la atención a los familiares a quienes se les ha facilitado toda la información necesaria a través de los canales pertinentes.

Solo queda una en cuidados intermedios, quien ha tenido una lesión un poco más compleja, asociada sobre todo con un seguimiento maxilofacial, pero esto no ha puesto en peligro su vida y no ha requerido ninguna intervención quirúrgica hasta el momento, agregó.

Según la información disponible, alrededor de las 2:30 horas del pasado lunes, un individuo conduciendo un auto durante su trayecto por los municipios de Centro Habana y La Habana Vieja, en diferentes lugares, atropelló en la vía pública a varias personas.

El conductor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por fuerzas del orden público, se encuentra bajo proceso investigativo y se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.

Como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida.