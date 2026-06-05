Boscosidad marca la exclusividad en Reserva Ecológica Lomas de Banao (+ fotos)

El inventario florístico de Lomas de Banao reporta 1 269 especies, con 118 endémicas regionales y 90 en diferentes categorías de amenaza

Más del 90 por ciento del área está cubierta de bosques. (Fotos: Oscar Alfonso Sosa)

Hacer el recorrido a pie, a caballo o mulo, desde Jarico hasta Hoyo del Naranjal, forma parte de las exclusividades de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Reserva Ecológica Lomas de Banao, de la provincia de Sancti Spíritus, con el regalo distintivo de lograrlo casi todo el tiempo cobijado por la sombra de los bosques del ecosistema de montaña de ese sitio.

Oliver Valle Hernández, especialista principal de la actividad en el paraje ubicado a unos 12 kilómetros al sur de la capital espirituana, por la carretera a Trinidad, ratificó a la ACN el criterio referido por los visitantes al revelar que hoy más del 90 por ciento del área está cubierta de bosques.

El inventario florístico de Lomas de Banao reporta mil 269 especies, con 118 endémicas regionales y 90 en diferentes categorías de amenaza, todo lo cual constituye prioridad en el trabajo de conservación rectorado por la UEB desde 2024, acotó.

Argumentó el experto que la flora de la localidad posee un alto endemismo y en sus bosques viven y se multiplican especies de maderas preciosas y exóticas como el cedro, la caoba, la majagua, el júcaro amarillo, el nogal, el ébano carbonero y el jiquí.

Mientras, aseveró que en este bellísimo paraje se constatan, además, complejos de vegetación de mogotes y frutales como el mango, el mamey colorado y anonáceas como la guanábana, chirimoya y el anón, entre otros.













Refirió Valle Hernández que desde la creación de la reserva es una prioridad proteger el universo florístico, bajo el principio de manejar las plantas invasoras dañinas al bosque y materializar programas para la reproducción de las especies del inventario, con acciones concretas contra las amenazadas, muchas de las cuales están en la actualidad establecidas, con crecimiento sistemático de sus poblaciones.

En este sentido, dijo, hemos logrado en viveros localizados en diversas áreas de la UEB, desde hace unos dos años, más de 22 mil posturas de estas amenazadas, con una supervivencia superior al 80 por ciento, y luego las hemos plantado en escenarios puntuales del ecosistema.

Con ello, logramos también un mejor refugio para una fauna diversa, donde el tocororo, la cartacuba, los pájaros carpinteros, las jutías y varios reptiles, o las mariposas, se alimentan, cobijan y reproducen, manifestó.

Explicó que la presencia permanente de trabajadores de la reserva en las cuatro estaciones biológicas ubicadas en Jarico, Ruinas de María Antonia, La Sabina y Hoyo del Naranjal es una fortaleza y garantía para la labor de conservación.

Entre las distinciones de este lugar que agrupa áreas de montaña de Fomento, Trinidad y Sancti Spíritus se encuentra el sitio conocido como Caja de Agua, en las proximidades de Banao, y reconocido como el paraje colosal de la biodiversidad y el endemismo; en tanto, sobresale la diversidad de riachuelos, arroyos, corrientes de agua y ríos presentes en el ecosistema, con parajes exclusivos como Cortinas Blancas y la cascada La Bella.

Gracias a la labor de conservación de la biodiversidad sostenida en los últimos años, al avance de las acciones para lograr la transición hacia una economía circular y a la concreción de importantes proyectos internacionales, la provincia de Sancti Spíritus resultó Destacada en la jornada por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, efeméride cuyo acto central se celebrará en Ciego de Ávila.