Experiencia y juventud: la combinación que distingue a la Fiscalía espirituana (+fotos)

A 52 años de la creación de la Fiscalía General de la República de Cuba, este órgano en Sancti Spíritus cumple con el deber constitucional que le asiste gracias a su colectivo comprometido

La Fiscalía Provincial alberga a consagrados y noveles trabajadores.

En una casona aledaña al parque Maceo de la ciudad espirituana se forja una familia a diario. La Fiscalía Provincial alberga a consagrados y noveles trabajadores que, de conjunto, prestigian al órgano en el país, y ha merecido en varias ocasiones la condición de Colectivo Distinguido Nacional.

El 6 de agosto de 1984 María Josefa Álvarez Medina llegó por primera vez a la Fiscalía y desde entonces está allí. Primero como operaria de teleimpresor, Pepa —como cariñosamente la nombran— puso todas sus energías en dominar cada uno de los procedimientos. Más tarde, secretaria; tarea que, acompañada de una máquina de escribir, cumplió a la perfección.

“De esa época recuerdo a Juana, que revisaba minuciosamente el papeleo y, si estaba mal, había que repetirlo”, cuenta mientras sonríe.

La joven Luzmary Contreras Aragón llegó a la familia de la Fiscalía como auxiliar estadística. Luzmary fue también asistente del fiscal, aunque su pasión era vestir la elegante toga negra. El sueño comenzó a materializarse en 2020, cuando matriculó en la carrera de Derecho. En el camino venció los retos y obstáculos de quien lleva a la par el estudio y el trabajo, y desde hace algunos meses luce su título universitario.

Desde 2012, la Pepa de la Fiscalía espirituana se desempeña como asistente del fiscal, inicialmente en el Departamento de Procesos Penales y ahora en el de Verificaciones Fiscales. Su tarea ha sido importante en cada uno de los logros de este órgano en la provincia y el país. La distingue el entusiasmo, pero también la seriedad y la rectitud en el ámbito laboral.

Hoy Luzmary es fiscal, del departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Municipal de Sancti Spíritus, y junto a su esposo se supera cada día. “Mi sueño también ha sido un reto. Llevaba mucho tiempo laborando aquí, pero nunca directamente en la actividad fiscal, y menos en el área penal”, explica.

Historias como las de María Josefa y Luzmary se repiten frecuentemente en cada instancia del órgano en Sancti Spíritus. La experiencia de una, la juventud de la otra, hacen de la fiscalía aquí un referente.

Desde los más jóvenes hasta los más experimentados coinciden en que la Fiscalía es una escuela, porque los que llevan mucho más tiempo brindan su savia a los jóvenes y viceversa.

La Fiscalía espirituana ha sido reconocida por el Partido, el Gobierno, organizaciones de masa como los CDR y la FMC, la Unión de Juristas en la provincia y ostenta entre otros reconocimientos el sello 40 Aniversario de la UNISS, otorgado por la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez por su aporte a la docencia y su excelente vínculo con profesores y estudiantes de la carrera de Derecho.

Todo ello se debe al trabajo de un colectivo estable que cuenta con profesionales de alta valía y jóvenes que se integran al empeño de la entidad.

