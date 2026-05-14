Región Militar Sancti Spíritus desarrolla ejercicio táctico (+ fotos)

La maniobra tuvo como objetivo comprobar el desempeño de un pelotón de infantería reforzado ante ataques enemigos de diferente naturaleza

Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray

La Región Militar Sancti Spíritus realizó esta semana un Ejercicio Táctico de Pelotón de Infantería Reforzado en el polígono del Centro de Estudio del Ejército Central.

La maniobra contó con tres episodios previstos para comprobar las capacidades de las topas ante una incursión naval enemiga, ataques aéreos y el combate terrestre.

El representante de brigada de infantería informó al jefe del Ejército Central, general de división Raúl Villar Kessell, sobre las fases y armamento del ejercicio táctico. (Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)

El jefe de la brigada de infantería explicó al jefe del Ejército Central, general de división Raúl Villar Kessell, la secuencia, objetivos y armamento del ejercicio.

En un primer momento se simuló el ataque de un pelotón de infantería marina, enemigo que fue repelido por una escuadra de infantería reforzada de las tropas cubanas, con el empleo de lanza cohetes y otros medios previstos para este tipo de acción contra las costas del territorio nacional.

Las fuerzas de tropas especiales emplearon medios ligeros para reforzar la infantería. (Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)

El éxito de esta operación fue posible gracias al accionar conjunto de las fuerzas participantes.

El ejercicio táctico militar prosiguió con una emboscada de contención contra una patrulla de exploración enemiga que avanzaba por vía terrestre.

En este momento destacó la rápida respuesta de las fuerzas de tropas especiales que se desplegaron por el terreno con varios medios y armamento para acometer la acción con la mayor brevedad posible y causar numerosas bajas al enemigo.

El polígono del Centro de Estudio del Ejército Central fue el escenario del ejercicio táctico de las tropas de infantería de la Región Militar Sancti Spíritus. (Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)

Para cerrar las acciones en el polígono del Centro de Estudio del Ejército Central se llevó a cabo una simulación de defensa de punto de resistencia donde se empleó armamento de mediano y corto alcance contra el ataque enemigo por vía terrestre y aérea.

Las fuerzas de tropas especiales emplearon medios ligeros para reforzar la infantería. (Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)







Durante este episodio el pelotón de infantería reforzado tuvo que defenderse del ataque de drones, una variante muy utilizada en las guerras modernas y que tiene una alta efectividad, por lo difícil que supone detectar estos medios voladores no tripulados.

El jefe de la Región Militar Sancti Spíritus, general de brigada Roberto Morales Cabreja, tuvo a su cargo las palabras centrales del acto resumen del ejercicio. (Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray)

Como colofón de la maniobra militar de desarrolló un acto resumen donde fueron impuestas la distinción Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a tres combatientes y se reconoció el desempeño de los mejores compañeros durante las acciones combativas.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del jefe de la Región Militar Sancti Spíritus, general de brigada Roberto Navarro Cabreja, quien felicitó a las tropas por la calidad y seriedad con que prepararon y ejecutaron el ejercicio.