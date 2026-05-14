Sancti Spíritus premia a sus campesinos

La fecha trasciende el reconocimiento simbólico y está profundamente vinculada a la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria

Félix Álvarez Jiménez se convirtió en el primer campesino espirituano en merecer el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba. (Foto: Gabriela Estrada/Escambray)

Cada mayo toda Cuba celebra el Día del Campesino, ocasión idónea para rendir sentido homenaje a aquellos hombres y mujeres que con gran esfuerzo y compromiso surcan los campos. Una fecha que trasciende el reconocimiento simbólico y está profundamente vinculada a la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria, hito trascendental en la historia del país.

Sancti Spíritus se sumó a estos festejos desde la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Juan González, de Cabaiguán, una entidad productiva espirituana que se ha convertido en el mejor resultado en cuanto al encadenamiento productivo con la Empresa Cárnica del territorio al destacarse en la entrega de toros a esta industria, viandas, hortalizas y otras producciones.

La fiesta del campesinado cubano en Sancti Spíritus devino en una demostración y celebración de las más autóctonas tradiciones campesinas. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

Asimismo, los campesinos espirituanos celebraron la condición de Provincia Destacada en la Emulación Nacional por el 17 de Mayo, por cuarta ocasión consecutiva, en virtud al excelente y sostenido trabajo desarrollado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en el último año.

De igual forma, más de una veintena de anapistas espirituanos recibieron la condición de Vanguardia Nacional por sus importantes logros en materia agropecuaria en el año 2025, lauro que también merecieron 22 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y de Créditos y Servicios (CCS) en Sancti Spíritus.

La abnegación, humildad y compromiso con la producción de alimentos para el pueblo de Félix Álvarez Jiménez, de la CCS Niceto Pérez, de Cabaiguán, le valieron para convertirse en el primer campesino espirituano se convirtió en el primero en la provincia en ser condecorado con el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

De quien Eidy Díaz Fernández, presidenta de la ANAP en Sancti Spíritus resaltó: “Félix es una fortaleza para nuestra organización, contar con su experiencia, entusiasmo, valentía para lanzarse a la tierra y compromiso inquebrantable con la producción es un baluarte”.



Sancti Spíritus cuenta con más de 29 000 asociados agrupados en un total de 198 cooperativas. (Foto: Gabriela Estrada/Escambray)

Fomento, Sancti Spíritus, Yaguajay y Cabaiguán resultaron elegidos como municipios destacados en la Emulación Integral 17 de mayo por sus excelentes resultados en torno al trabajo político, social, económico y productivo en la provincia. Mientras, La Sierpe conquistó la condición de Municipio Vanguardia Nacional.

“El campesinado espirituano, ante las adversidades, se ha levantado en resistencia, buscando alternativas, innovando y demostrando que a pesar de los obstáculos estamos decididos a garantizar la alimentación de nuestro pueblo”, aseguró la presidenta de la organización campesina en Sancti Spíritus.

Presidieron este acto Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Sancti Spíritus y otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la Juventud y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la provincia.