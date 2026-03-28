Fiscalía Provincial de La Habana investiga asesinato de un menor de edad en Habana del Este

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de la protección integral de las personas menores de edad y su derecho a una vida libre de violencia

La Fiscalía Provincial de La Habana controla el proceso penal radicado por los órganos del ministerio del Interior, para investigar un delito de Asesinato ocurrido en la tarde del 21 de marzo de 2026 en el Reparto Guiteras, municipio Habana del Este, del que resultó víctima una persona menor de edad.

Al amparo de lo dispuesto en la Ley del Proceso Penal, la Fiscalía aseguró con la medida cautelar de prisión provisional al imputado, ciudadano cubano, desvinculado laboralmente al momento de los hechos. Se practican diligencias de instrucción para la aportación de los medios de prueba.

Con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante el Tribunal, para su juzgamiento, con solicitud de sanciones severas en correspondencia con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron, sobre lo cual informará con oportunidad.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de la protección integral de las personas menores de edad y su derecho a una vida libre de violencia.

La Habana, 28 de marzo de 2026.