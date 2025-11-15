Explosión durante parrandas de Guayos: dos pacientes en estado crítico y dos graves

Las víctimas permanecen ingresadas en la Sala de Caumatología del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos en cubículos aislados

Todos los lesionados pertenecen al sexo masculino, y excepto uno que tiene 50 años de edad, los restantes poseen entre 30 y 40 años.(Foto: Arelys García/Escambray)

La rápida actuación del personal sanitario del policlínico de Guayos, del Sistema Integrado de Urgencias Médicas y del colectivo del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, permitió la atención especializada que reciben actualmente los seis lesionados que dejó la explosión ocurrida este sábado durante el comienzo de las parrandas del mencionado poblado cabaiguanense, ubicado a más diez kilómetros al oeste de la ciudad de Sancti Spíritus.

De acuerdo con la doctora Tatiana Hernández González, especialista de segundo grado en Cirugía Plástica y Caumatología, de los seis pacientes recibidos en el Camilo Cienfuegos, dos se encuentran en estado crítico, dos graves, un quinto con pronóstico menos grave, y otro será atendido de forma ambulatoria.

Se trata de pacientes politraumatizados, con diversos grados de quemaduras y heridas, a quienes se les practican suturas, abordajes venosos profundos, y otros procederes protocolizados en la atención a las lesiones desde el punto de vista local y sistémico, expuso la especialista.

Un equipo multidisciplinario, integrado por anestesiólogos, cirujanos, personal de Enfermería, además especialistas y residentes de Cirugía Plástica y Caumatología se sumaron a la evaluación individual de cada lesionado, apuntó Hernández González.

Los accidentados permanecen ingresados en la Sala de Caumatología del Camilo Cienfuegos, donde existen cubículos aislados para su atención; y se cuenta con material gastable y las cremas para los tratamientos, señaló la también profesora principal del claustro del referido servicio.

Todos los lesionados pertenecen al sexo masculino, y excepto uno que tiene 50 años de edad, los restantes poseen entre 30 y 40 años, especificó la doctora Tatiana Hernández.

La explosión ocurrió en el barrio de La Loma, en los llamados sacos de morteros. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Aproximadamente a las cinco de la mañana de este sábado ocurrió una explosión en el barrio de La Loma, en los llamados sacos de morteros, localizados en el área de fuegos artificiales ubicada en las proximidades de la casa de la cultura de Guayos durante el inicio de las emblemáticas parrandas de este poblado.

Fuerzas del Ministerio del Interior investigan las causas del siniestro.