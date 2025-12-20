Fallece Raúl Enríquez Zerquera, figura imprescindible de la televisión cubana

Su más reciente trabajo forma parte de la telenovela «Ojo de Agua», próxima a estrenarse, en la que asumió un personaje de peso dramático

El público cubano lo recuerda por su participación en numerosas telenovelas.

Falleció el actor cubano Raúl Enríquez Zerquera, figura imprescindible de la televisión cubana durante más de cuatro décadas.

Desde 1980, Raúl Enríquez Zerquera fue un verdadero pilar de la pequeña pantalla. Su trayectoria abarcó más de 30 años de trabajo sostenido, en los que se desempeñó no solo como actor, sino también como escritor y director teatral, aportando una mirada integral y rigurosa al hecho artístico.

El público cubano lo recuerda por su participación en numerosas telenovelas, así como por su presencia en uno de los espacios más seguidos de la televisión nacional, Tras la Huella, donde dejó interpretaciones sólidas y memorables.

Su más reciente trabajo forma parte de la telenovela «Ojo de Agua», próxima a estrenarse, en la que asumió un personaje de peso dramático, que quedará como testimonio de su talento y entrega profesional.

La televisión y los medios de comunicación cubanoz en general acompañan en el dolor a sus familiares, colegas y al público que lo siguió durante años y reconoció en él a un actor comprometido y respetado.

(Tomado de Cubavisión)