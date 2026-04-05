Lamentan en Cuba fallecimiento del actor Jorge Losada Moreno

Figura imprescindible de la escena cubana, su carrera se inició en la radio como declamador en la década de 1950 y se extendió con éxito al teatro, la televisión y el cine

La versatilidad y entrega de Jorge Losada lo convirtieron en un referente de varias generaciones de artistas y público.

El reconocido actor Jorge Losada Moreno falleció este domingo, informó en una comunicación oficial el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE).

Figura imprescindible de la escena cubana, su carrera se inició en la radio como declamador en la década de 1950 y se extendió con éxito al teatro, la televisión y el cine. Su versatilidad y entrega que lo convirtieron en un referente de varias generaciones de artistas y público, destacó el CNAE.

Protagonizó más de 60 obras en el teatro, entre ellas La verdad sospechosa, Las preciosas ridículas y Llévame a la pelota. Se destacó en su paso por el Teatro Musical de La Habana en los años 80, que lo consolidó como comediante en títulos memorables como Maestra vida, Pedro Navaja, Decamerón, Don Quijote de La Rampa y El caballero de Pogolotti.

La televisión acogió a Losada Moreno en espacios de amplia repercusión como la revista musical Los domingos no están contados, así como en series y telenovelas que marcaron época: Los abuelos se rebelan, Los papaloteros, SOS Divorcio, Día y noche y Las huérfanas de la Obra Pía.

Su labor se extendió también al ámbito lírico, como subdirector del Estudio Lírico de La Habana junto a la soprano Alina Sánchez, con quien llevó obras a escenarios de Europa y América Latina.

Reconocido por su talento y disciplina, el entrañable artista recibió el Premio al Mejor Actor de Teatro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en 1987 por su interpretación en El caballero de Pogolotti.

El CNAE se une al dolor de familiares, colegas y amigos, y rinde homenaje a la memoria de Jorge Losada Moreno, cuya obra permanecerá como parte esencial del patrimonio cultural cubano.