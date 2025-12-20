FAO: Persiste alto nivel de hambre y desnutrición en Gaza

Entre los más afectados se encuentran más de 100 mil niños, así como unas 37 mil mujeres embarazadas y lactantes

En Gaza el hambre, la desnutrición, las enfermedades y la magnitud de la destrucción agrícola siguen siendo alarmantemente altos. (Foto: Unrwa)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alertó que al menos 1,6 millones de personas aún enfrentan un alto nivel de inseguridad alimentaria aguda en la Franja de Gaza, indica este sábado una nota.

La oficina de prensa de esa institución dio a conocer un comunicado, suscrito de manera conjunta con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se precisa que padece hambre y desnutrición el 77,0 por ciento de la población de esa zona.

En el informe, que cita datos del último análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) para Gaza, se señala que entre los más afectados se encuentran más de 100 mil niños, así como unas 37 mil mujeres embarazadas y lactantes.

El reporte del CIF aprecia que “ninguna zona de la Franja está actualmente clasificada como hambruna, tras el alto el fuego de octubre y cierta mejora del acceso humanitario y comercial” pero “el hambre, la desnutrición, las enfermedades y la magnitud de la destrucción agrícola siguen siendo alarmantemente altos”.

Ese relativo progreso sobre la hambruna es “extremadamente frágil”, subrayan los expertos, debido a que la población continúa luchando contra la destrucción masiva de infraestructuras y el colapso de los medios de vida y la producción local de alimentos, mientras persisten restricciones a las operaciones humanitarias.

Por tal razón, “sin una expansión sostenida y a gran escala de la asistencia alimentaria, para los medios de vida, la agricultura y la salud, junto con un aumento de la afluencia comercial, cientos de miles de personas podrían volver rápidamente a la hambruna”, alertan la FAO, el PMA, la OMS y Unicef.

En el documento se afirma que esas organizaciones mundiales están preparadas para ampliar aún más sus respuestas, pero “la presión causada por las restricciones a las importaciones, las limitaciones de acceso y las importantes deficiencias de financiación obstaculizan gravemente su capacidad para operar a la escala necesaria”.

Estas limitaciones, impuestas por Israel, afectan las intervenciones que apoyan la seguridad alimentaria, la nutrición, la salud, el agua, el saneamiento y la higiene, la agricultura y la recuperación de los medios de vida.

En tal sentido, instan a Tel Aviv a garantizar el acceso humanitario y comercial sostenido, seguro, sin obstáculos y oportuno en Gaza, así como a levantar las restricciones a las importaciones esenciales, incluyendo insumos agrícolas, productos alimenticios, suministros nutricionales y sanitarios.

Rein Paulsen, director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO, reconoció que “el alto el fuego abrió una pequeña ventana para que los suministros agrícolas esenciales lleguen a las manos de agricultores vulnerables”.

Sin embargo, solo la financiación, así como un acceso ampliado y sostenido “permitirán que la producción local de alimentos se reanude y se reduzca la dependencia de la ayuda externa”, aseveró Paulsen.